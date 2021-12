Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, habla del duelo por la muerte del ‘Charro de Huentitán’

Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, confesó cómo ha sido lidiar con el luto tras la pérdida del ídolo mexicano, el pasado 12 de diciembre, y los cuidados que como familia han tenido hacia Doña Cuquita, su abuela.

“Lo amo con todo mi corazón y estoy absolutamente agradecido con él por todo lo que hizo por mí, siempre me cuidó”, aseguró el hijo del ‘Potrillo’ al programa Despierta América. Como homenaje, Alex ha utilizado un emblemático traje de charro de su abuelo durante la gira de Alejandro Fernández, Hecho en México, pues aseguró que sin él no estaría en el lugar en el que se encuentra.

Asimismo, contó lo que fueron los últimos días del intérprete de Mujeres Divinas, pues cada vez que la familia entraba a ver al ‘Charro de Huentitán’ a la sala del hospital, su salud iba empeorando a comparación del día anterior.

“Es difícil, pero poco a poco nos vamos haciendo a la idea porque no te la crees. Yo los primeros días no podía parar de llorar, afortunadamente nos pudimos despedir de mi abuelo mientras estaba consciente. Los primeros días no paraba de llorar, pero poco a poco te vas mentalizando. Ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital”, confió.

Su abuela Doña Cuquita, quien no se separó de Vicente Fernández mientras estuvo internado en el hospital, se encuentra estable y tranquila. Sin embargo, pese a sus intentos por no alejarse de ella, tomó la decisión de volver al hogar que creó junto a su fallecido esposo.

“Le dije a la familia que no dejáramos a mi abuelita sola y menos dejarla que se vaya al rancho. Estaba viviendo en un departamento cerca de la ciudad mientras mi abuelo estaba en el hospital y dije que ahorita lo peor que puede hacer era irse al rancho. Hay que estar con ella 24/7 porque ahorita es cuando más nos necesita.

“Y ahora sí que mi abuela tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho, dijo que sí o sí, nadie puede decirle que no. Y pues ahí está, ella está ya en paz, fue un duelo muy difícil, pero vamos asimilando que está mejor que antes”, apuntó quien está a la espera de la llegada de su primogénito junto a Alexia Hernández.