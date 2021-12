¿Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre? Esto dice su compadre Gustavo Alvite

La muerte de Vicente Fernández ha conmocionado a millones de seguidores que sufrieron la pérdida del cantante mexicano justamente el día en que se venera a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el locutor Gustavo Alvite, amigo y compadre del ‘Charro de Huentitán’, puso en duda la fecha en que realmente su corazón dejó de latir.

Por medio de una publicación en redes sociales, Alvite reflexionó sobre algunos detalles de la vida y muerte del intérprete de Mujeres Divinas. La que más llama la atención es su afirmación de que su deceso ocurrió antes de lo anunciado.

“La teatralidad y sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me pega en el ánimo”, afirmó. Al mismo tiempo, aseguró que a Vicente Fernández no le hubiera gustado que se jugara en torno a su muerte.

“Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.

Alvite expresó que aún le quedan muchas cosas que contar sobre la historia que conmocionó al pueblo mexicano, pero no en este momento. Lo que sí recordó es el altercado que tuvo con uno de sus hijos, Gerardo, problemática que espera que no se repita.

“Tú debiste decidir hasta el final, hasta tu velorio, tal cual lo dijiste aquella noche de la inauguración de la arena VFG. Desde que te conocí me di cuenta que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos”, agregó.

Entre una de las frases que inmortalizó de quien fuera su amigo es la pena que sentía al salir a los escenarios y confió que haber dejado las luces, no escuchar los gritos y aplausos de su gente le aceleraron los males.

“Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad física. Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían: ‘ve a buscarlo’. Nunca fui”.

El locutor confió que hace dos meses la periodista argentina Olga Wornat, quien escribió su biografía no autorizada El Último Rey, lo buscó para preguntarle sobre su vida, a lo que él se negó.