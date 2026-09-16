Veracruz fortalece la atención médica y amplía la capacidad de servicios de salud

El gobierno de Veracruz anunció mil 300 consultorios de atención primaria y una inversión de mil millones de pesos en medicamentos.

Xalapa, Ver., 14 de septiembre de 2026.- El gobierno de Veracruz y la Federación trabajan de manera coordinada para fortalecer el sistema de salud en la entidad con el abasto de medicamentos, insumos y materiales para la atención de la población.

La gobernadora Rocío Nahle García aseveró que, además, se apoyará la instalación de mil 300 Consultorios de Atención Primaria en Salud anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de brindar atención de primer contacto a las y los veracruzanos, los cuales representan también una oportunidad laboral para médicos y enfermeras.

En ese sentido, se abrió ya la convocatoria nacional para el personal que laborará en estos centros de atención de primer contacto, por lo que invitó a los profesionales de la salud a realizar su registro.

“Es un esquema en donde participa el IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado. Serán mil 300 consultorios en todos los municipios, sobre todo donde hay mayor concentración de población”, explicó.

Indicó que en el tema de abasto de medicamentos se aplicará el convenio con el IMSSBienestar, con un monto de mil millones de pesos para la adquisición de medicamentos e insumos de mayor prioridad para distribuir en los hospitales y centros de salud de Veracruz.

“Vamos a comprar todo lo que se requiera utilizando el convenio con el IMSS Bienestar, en el momento en que se esté enviando se repartirá a donde se requiere”.

Se trabaja, dijo, en las entregas de medicamentos en los 212 municipios desde Las Choapas hasta Pánuco, a través del Programa de Las Camionetitas de la Salud, el cual se replicó a nivel nacional con las Rutas de la Salud.

Asimismo, destacó que este año se adquirieron y entregaron 60 ambulancias para los hospitales y se prevé la adquisición de 60 más para el ejercicio fiscal 2027.

“Los hospitales no tenían ambulancias, se habló al IMSS Bienestar para informar que se comprarían y se dieron en resguardo a los hospitales. Y el próximo año se comprarán otras 60 ambulancias más”, finalizó.