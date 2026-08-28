¿De qué murió Juan Gabriel? Estas fueron las causas de muerte del ‘Divo de Juárez’

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos y tuvo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

A solo dos días de que Juan Gabriel brindara un concierto en Estados Unidos, comenzó un rumor que cada vez cobraba más fuerza: el ‘Divo de Juárez’ había muerto en Santa Mónica. Una noticia que poco después se confirmó.

Iván Aguilera, el hijo del intérprete de ‘Amor eterno’, publicó un mensaje poco después, en el que agradeció las condolencias que la familia de ‘Juanga’ había recibido de los fans y hasta del entonces presidente de México.

Juan Gabriel se encontraba en California debido a que estaba de gira con su tour ‘Méxxico es todo’, con el cual dio un concierto el 26 de agosto de 2016, que se convirtió en su última presentación en vivo.

Juan Gabriel falleció a los 66 años, luego de sufrir un infarto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Dónde murió Juan Gabriel?

La mañana del 28 de agosto de 2016, los cuerpos de emergencia de Santa Mónica, California, se trasladaron hasta un departamento en el que se hospedaba el también amigo de Rocío Dúrcal, luego de recibir una llamada, de acuerdo con el portal TMZ.

El subdirector de la oficina forense del condado de Los Ángeles compartió en una entrevista con Primer Impacto que fueron dos personas que estaban en la vivienda quienes se percataron de que Juan Gabriel estaba inconsciente en el baño.

Ante ello, llamaron a una ambulancia y, mientras tanto, le brindaron asistencia al músico; no obstante, Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, ya no tenía signos vitales, por lo cual, al llegar, los paramédicos únicamente certificaron la muerte a las 11:30 de la mañana del domingo 28 de agosto de 2016.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Juan Gabriel?

Los primeros reportes indicaron que Juan Gabriel falleció de un infarto. MedlinePlus indica que los ataques al corazón ocurren cuando un coágulo bloquea las arterias que llevan sangre y oxígeno al órgano.

Cuando esto sucede, el corazón comienza a sufrir por la falta de oxígeno, por lo cual las células que se encuentran en él mueren. El portal especializado en salud añade que un ataque cardíaco es una emergencia médica, por lo cual los pacientes con este problema deben ser atendidos lo más pronto posible.

Además, agrega que los infartos suelen ocurrir cuando una sustancia llamada placa, formada por colesterol y que se acumula en las paredes de las arterias coronarias, se rompe y forma un coágulo.

A un mes de la muerte de Juan Gabriel, TMZ, el portal especializado en espectáculos, compartió el acta de defunción del ‘Divo de Juárez’, en donde se explica que la causa oficial de muerte fue una arterioesclerosis.

Juan Gabriel murió en California en donde había dado un concierto dos días antes. (Foto: Netflix)

Mayo Clinic explica que esta se presenta cuando los vasos sanguíneos que transportan nutrientes y oxígeno desde el corazón se endurecen; lo cual no es común, ya que las arterias sanas son flexibles y elásticas.

“La aterosclerosis se presenta lentamente a medida que el colesterol, la grasa, los glóbulos sanguíneos y otras sustancias en la sangre forman placa en las paredes de las arterias. Cuando la placa se acumula, las arterias se estrechan”, explica el National Heart, Lung, and Blood Institute.

Cuando la arterioesclerosis se presenta en las arterias que llevan la sangre al corazón, puede ocasionar desde dolor en el pecho hasta situaciones más graves, como un ataque al corazón.

¿Qué enfermedades tenía Juan Gabriel cuando murió?

El certificado de defunción que obtuvo TMZ también indica que entre los factores que contribuyeron al deceso del músico se encuentran algunas enfermedades que padecía Juan Gabriel.

Entre ellas se encuentra la hipertensión, presión arterial alta que puede ocasionar síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, cambios en la visión y sangrado nasal, de acuerdo con MedlinePlus.

Juan Gabriel también padecía diabetes mellitus, la cual se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina en el cuerpo; cuando esto sucede, los niveles de glucosa en el cuerpo se elevan, de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Finalmente, el certificado de defunción afirma que Juan Gabriel también tenía un historial de neumonía, una infección respiratoria que inflama los sacos aéreos de ambos pulmones, los cuales se pueden llenar de líquido o pus, de acuerdo con Mayo Clinic.