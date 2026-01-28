‘No hay nada más difícil que vivir sin ti’: ¿Cuánto cuesta la ‘BukiSalsa’ de Marco Antonio Solís?

Marco Antonio Solís explicó los detalles de su proyecto de comida. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con Chat GPT)

Marco Antonio Solís no solo tiene su propio tequila, también creó su propio proyecto culinario de salsas picantes con el que decidió honrar el nombre de la banda que le dio fama: Los Bukis.

Se trata de La BukiSalsa, que actualmente se vende en puntos de venta digitales y físicos, por pieza o por mayoreo.

Y de esta forma, el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ se suma a la lista de famosos con negocios relacionados con la comida, como Isaác Brizuela y sus marquesitas o El peladito, restaurante de mariscos de Alexis Ayala.

¿Cómo es la BukiSalsa?

La BukiSalsa está hecha de un chile llamado Yahualica, que de acuerdo con Marco Antonio Solís, es importante dentro de la gastronomía de la región de Jalisco e Hidalgo.

“Es un chile que se da por allá y tiene denominación de origen, no es tan picante, pero tampoco es suave, aunque tiene mucho sabor, es único y muy especial, yo la probé y está deliciosa”, declaró en una entrevista compartida en el canal de YouTube llamado Disfrutar con Lila.

El envase evoca a una guitarra, pues tiene la forma de este instrumento musical, además de detalles que él considera “muy mexicanos”.

El proyecto de la salsa picante del vocalista de Los Bukis comenzó a estructurarse en 2020 de una manera “espontánea” luego de una visita a Argentina.

“No debes de insistir mucho en esto o no sale bien, en una gira por América del Sur, especialmente por Argentina, uno de mis colaboradores se llevó una botella con una salsa casera, porque allá no hay, pero sí muchos asados, así arrancó el tema”, declaró.

El sabor de la receta le gustó tanto que le pidió intentar replicar la receta para “sacar una salsa” propia como legado de los intérpretes de ‘Si no te hubieras ido’.

De acuerdo con la página oficial, uno de los objetivos es “que los mexicanos en Estados Unidos reconecten con la nostalgia y sabores de su tierra natal con una calidad y tradición para el paladar mexicano que vive en el extranjero“.

La descripción oficial del producto indica que es ideal para acompañar los siguientes platillos mexicanos:

“Con su textura cremosa y su nivel de picante perfectamente equilibrado, la BukiSalsa es ideal para agregar a tacos, enchiladas, quesadillas o simplemente para darle sabor a tus botanas”.

¿Cuánto cuesta la Bukisalsa y dónde comprarla?

La BukiSalsa está disponible en distintos puntos de supermercados dentro del territorio de Estados Unidos.

El más reciente de ellos es Michoacana Meat Market, establecido dentro de Texas con más de 140 sucursales.

“Te invito a vivir la explosión de sabor de la BukiSalsa, ya la puedes adquirir, pruébala, yo soy Marco Antonio Solís”, dijo el cantautor mexicano en un comercial del producto.

Otra de las cadenas que la ofrece en territorio estadounidense es Futuro Foods, donde cada unidad de 360 mililitros (única presentación) en 5 dólares (aproximadamente $85 MXN).

La única opción para adquirirla desde México, por ahora, es a través de la aplicación digital de Amazon, pero no por unidad, en cambio, se venden por mayoreo, siendo estas las siguientes opciones:

6 piezas por $360 MXN ($60 MXN por botella)

($60 MXN por botella) 12 piezas por $520 MXN ($43.3 MXN por botella)

El envío es gratis si cuentas con una suscripción en la APP, en caso de que no el precio depende de la zona donde te encuentres.