Muerte del diputado de Morena, Zenyazen Roberto Escobar, se trató de un suicidio, informa la FGR

Zenyazen Escobar García, de 42 años, era diputado federal de Morena por el distrito 16 de Veracruz y antes había sido secretario de Educación estatal durante el Gobierno de Cuitláhuac García. (Cuartoscuro).

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que las investigaciones respecto a la muerte del diputado federal de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, indican que se trató de un suicidio, pero precisó que el caso sigue abierto.

“De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio. No obstante, las investigaciones continuarán, sin descartar eventualmente la posibilidad de otros móviles o ejes, para alcanzar el esclarecimiento pleno de los hechos”, explicó la FGR en un comunicado.

El legislador fue localizado el pasado 4 de septiembre con un disparo de arma de fuego en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional (Veracruz).

La FGR asegura que investigación por la muerte de Zenyazen fue ‘exhaustiva’

La Fiscalía aseguró que las investigaciones por la muerte del diputado de Morena han sido “exhaustivas y los peritajes escrupulosos”.

“Desde las primeras diligencias, el resguardo, la recolección, el aseguramiento, registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad y los protocolos respectivos”, sostuvo.

Recordó que asumió la indagatoria por tratarse del fallecimiento de un legislador federal en funciones e informó que realizó más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, esto a través de la Fiscalía Federal en dicha entidad, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Por la mañana de este 10 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que la FGR ya contaba con “algunos resultados” de la investigación y le solicitó informar del caso.

“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo informarán ellos”, comentó la jefa del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa matutina.

Tras darse a conocer la noticia, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, confirmó que las primeras investigaciones habían establecido el uso de un arma de fuego, aunque solició no especular sobre las circunstancias de la muerte.

La FGR aseguró que realizó más de 150 actos de investigación para determinar que la muerte del diputado morenista Zanyazen Escobar se trató de un suicidio. (Cuartoscuro).

Las autoridades estatales indicaron que la muerte no parecía tratarse de un atentado y sostuvieron que se agotarían todas las líneas de investigación para determinar lo ocurrido y el posible móvil.

Escobar García, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y fungió como secretario de Educación estatal durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024).