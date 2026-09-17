‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’: El escalofriante caso real detrás de la serie de Netflix

El caso de Andrew y Abby sigue causando controversia, debido a que, a más de un siglo de los hechos, se desconoce quién los asesinó. (Foto: Cortesía Netflix/Wiki Commons)

Era un día de verano muy caluroso en Nueva Inglaterra cuando Lizzie Borden, quien había salido a buscar plomos de pesca, entró a su casa y encontró una escena espantosa: su padre había sido asesinado en el sofá de la sala; en los cuartos de arriba, su madrastra había sufrido el mismo destino.

El crimen fue brutal: las víctimas fueron asesinadas con un hacha. En un primer momento, nadie pensó en la apacible hija de la pareja; sin embargo, poco después, las inconsistencias en las declaraciones de Lizzie levantaron sospechas.

El caso ha sido ampliamente explorado en películas y series como Los Simpson, y ahora será recreado bajo la mirada de Ryan Murphy en un nuevo capítulo de su serie de crímenes reales Monstruo.

¿Cuál es la historia de Lizzie Borden?

Andrew Borden fue un hombre que logró forjar una gran fortuna con su negocio de fabricación de muebles y ataúdes. Se casó con Sarah Morse en 1845, con quien tuvo dos hijas: Lizzie y Emma; sin embargo, ella falleció a los 39 años.

Tras quedar viudo, Andrew volvió a casarse con una mujer llamada Abby Durfee Gray, quien ejerció el papel de madrastra para las dos hijas de Borden. Michael Martins, curador de la Sociedad Histórica de Fall River, explica que esta familia no tenía nada de particular.

“De no haber sido por los sucesos del 4 de agosto de 1892, habrían caído completamente en el olvido”, afirmó en entrevista para Today. A pesar de ello, también añade que es cierto que con el tiempo comenzaron ciertas fricciones entre las hijas y su madrastra.

Lizzie fue acusada de tratar de comprar veneno un día antes de los crímenes. (Foto: Wiki Commons)

La BBC afirma que, a pesar de tener una gran riqueza, Andrew solía ser tacaño con sus hijas, a quienes obligó a vivir en un barrio marginal, mientras destinaba mayores recursos para Abby y su familia.

Un dato con el que concuerda Cara Robertson, autora del libro El juicio de Lizzie Borden, en entrevista con Today, quien afirma que la relación se deterioró por completo cuando Andrew compró una casa para Abby.

“Aunque él intentó equilibrar la situación cediéndoles algunas propiedades, ellas consideraban que su madrastra había desempeñado un papel negativo al desviar el dinero de los Borden hacia la familia de Abby”, indica.

La autora afirma que Lizzie era conocida por su franqueza, por lo cual solía hablar abiertamente de las diferencias que tenía con Abby, una actitud que para la época no era bien vista.

¿Cómo fue el crimen del que acusaron a Lizzie Borden?

El testimonio de Lizzie Borden, recuperado por el portal Famous Trials, indica que ella se encontraba en su hogar, junto a Bridget Sullivan, empleada que se encargaba de las tareas domésticas, el 4 de agosto de 1892.

Supuestamente, Lizzie pasó el día leyendo y doblando ropa, hasta que salió de su casa para buscar plomos de pesca. Al llegar, encontró a su padre muerto en el sofá de la sala.

La BBC afirma que el estado del hombre era tal que Lizzie no pudo reconocerlo en un primer momento, ya que fue atacado con un hacha en once ocasiones. Al subir las escaleras, encontró que su madrastra había sufrido el mismo destino, tras recibir 18 tajos.

La casa de Lizzie Borden actualmente es un museo. (Foto: Wiki Commons)

“Parece que la acorralaron entre una cama y una cómoda cuando la sacaron, y la golpearon repetidamente con un arma muy pequeña, parecida a un hacha de taller. Fue un crimen brutal”, dijo Michel Martins.

Lizzie declaró lo que había encontrado y, aunque todo apuntaba a que Andrew y Abby habían sido asesinados consecutivamente, los análisis forenses determinaron que ambos murieron con una diferencia de entre una hora y media, y dos horas.

Esto quería decir que el asesino tuvo que esperar dentro de la casa o burlar la entrada en dos ocasiones, lo que resultaba extraño, ya que Lizzie y Bridget estuvieron dentro de la vivienda y no vieron a nadie entrar o salir.

¿Qué pasó con Lizzie Borden? Así fue su juicio

Al descubrimiento forense se sumó otro hecho notable: las declaraciones de Lizzie fueron cambiando conforme avanzaban las investigaciones para encontrar al asesino de los Borden.

Además, un farmacéutico local afirmó que Lizzie había acudido un día antes de los crímenes con el objetivo de comprar ácido prúsico venenoso, de acuerdo con la BBC. Por lo que, el 11 de agosto de 1892, ella fue arrestada en Fall River como principal sospechosa del crimen.

The Library of Congress indica que el juicio de Lizzie Borden dio comienzo el 5 de junio de 1893. El jurado estuvo compuesto exclusivamente por hombres, debido a que en ese momento las mujeres no podían participar.

En este se señalaron las diferencias que había entre Lizzie y su madrastra, así como las preocupaciones por el dinero. También se le intentó incriminar por presuntamente intentar envenenar a sus padres, a partir del testimonio del farmacéutico.

También se presentó la declaración de una amiga de Lizzie, quien aseguró que vio a la mujer quemando un vestido tres días después del crimen; no obstante, algunas de estas pruebas fueron desestimadas, como la versión de la compra del veneno.

Lizzie fue puesta en libertad, ya que no se tenía la certeza de que ella hubiera cometido el crimen. (Foto: Wiki Commons)

Lizzie confirmó que sí quemó un vestido; sin embargo, explicó que fue debido a que lo había ensuciado con pintura y la tela había quedado inservible. Cabe señalar que nunca se encontraron prendas manchadas de sangre.

Ante la falta de pruebas y tras horas de deliberación, el jurado determinó que Lizzie era inocente. Tras el juicio, ella fue liberada y no se investigó quién fue el responsable del crimen. Hasta hoy, se desconoce qué pasó realmente el 4 de agosto de 1892.

Luego del caso, la mujer volvió a la casa de Fall River, pero no tuvo una vida tranquila, debido a que muchas personas de la comunidad la consideraban responsable del asesinato de sus padres.

¿Cuándo se estrena la serie de Lizzie Borden?

El complejo caso que sucedió hace 134 años se explora en la nueva serie de Netflix, Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la cual cuenta con ocho episodios en los que se conocerá más a fondo a la mujer y qué pasó con los asesinatos de Andrew y Abby.

El elenco está compuesto de la siguiente manera:

Ella Beatty: interpretará a Lizzie Borden, protagonista de la historia e hija de Andrew y Abby Borden.

interpretará a Lizzie Borden, protagonista de la historia e hija de Andrew y Abby Borden. Charlie Hunnam: dará vida a Andrew Borden, padre de Lizzie y víctima del asesinato.

dará vida a Andrew Borden, padre de Lizzie y víctima del asesinato. Rebecca Hall: interpretará a Abby Borden, madrastra de Lizzie y esposa de Andrew.

interpretará a Abby Borden, madrastra de Lizzie y esposa de Andrew. Billie Lourd: dará vida a Emma Borden, hermana mayor de Lizzie.

Los ocho capítulos de Monstruo: La historia de Lizzie Borden ya se encuentran disponibles en Netflix.