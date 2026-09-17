Fed sube tasas por primera vez desde 2023 y perfila otra alza

La Fed aumentó las tasas de interés ante el panorama económico marcado por la inflación. (Shutterstock).

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió por unanimidad elevar las tasas de interés en 25 puntos base. Este ajuste dejó el rango de los fondos federales entre 3.75 y 4.0 por ciento.

Además, en el Comité Federal de Mercado Abierto se valoró otro incremento este mismo año. Es la primera vez que la Fed eleva la tasa desde 2023.

Indicó que la decisión se presentó en un contexto en el que la economía se expande a un ritmo sólido y, si bien la incertidumbre se mantiene por acontecimientos geopolíticos, el gasto interno ha mostrado resiliencia. También señaló que la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta, y destacó el aumento del empleo. “La inflación se mantiene elevada.

La medida de política tomada respaldará un retorno más oportuno al objetivo del 2.0 por ciento. El Comité garantizará la estabilidad de precios”, resaltó. En conferencia de prensa, Kevin Warsh, presidente de la Fed, añadió que durante más de cinco años la inflación se ha situado por encima del objetivo. Sostuvo que la decisión se basó en la evaluación de la trayectoria del empleo y la fortaleza de la economía.

“Retiramos una dosis de estímulo para que las condiciones financieras y crediticias sean más consistentes con nuestros objetivos finales. Esa fue la decisión”, dijo.

Un total de 12 de 18 funcionarios de la Fed contemplaron otro incremento de la tasa este año, y cuatro proyectaron alcanzar el rango de entre 4.25 y 4.50 por ciento. Este último intervalo tuvo mayor respaldo hacia 2027 y sería para 2028 cuando comenzaría a descender.

La Reserva Federal subió en 25 puntos sus tasas de interés base. (El Financiero).

Alberto Bernal, director de estrategia global en XP Investments, consideró que el movimiento de la Fed fue un error, ya que no existe un indicador técnico que justifique el alza. Anticipó un aumento más en diciembre, porque “no van a subir tasas tan cercanas a las elecciones de medio término”, apuntó a El Financiero TV.

Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, coincidió en que se realizará otra subida en diciembre antes de una pausa prolongada a medida que la inflación disminuya gradualmente.

En BBVA prevén que los próximos ajustes dependerán de los datos del mercado laboral y la inflación para evitar que los shocks de oferta generen presiones secundarias.

El peso se debilita

La divisa estadounidense comenzó a recuperar terreno y, en contraparte, propició un debilitamiento del peso, tras el anuncio de la Fed. Así, a pesar de que el mercado local se mantuvo cerrado por el feriado que conmemora la Independencia de México, el tipo de cambio alcanzó una paridad de 17.2487 pesos por dólar en operaciones electrónicas, lo que significó una depreciación de 0.57 por ciento o 9.70 centavos, con respecto a su último cierre oficial.

Este fue su mayor nivel desde el 4 de agosto pasado. En este sentido, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, destacó que el comportamiento de la moneda responde a las señales de que la Fed podría hacer otro incremento de tasas este año.

“Esto es relevante por las operaciones de carry trade en donde el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos es importante, ya que para este año se espera que el Banco de México mantenga sin cambios su tasa de interés”. El alza de tasas le pegó a las bolsas en Wall Street, con pérdidas de 1.21 por ciento en el Dow Jones, y de 0.45 y 0.01 por ciento para el S&P 500 y el Nasdaq.

Trump reclama el incremento en la tasa de referencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento por el alza en las tasas de interés que realizó la Reserva Federal (Fed) en 25 puntos base para dejar un rango de entre 3.75 y 4.0 por ciento.

El presidente de EU., Donald Trump, durante primera jornada de la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (EFE). (Al Drago / POOL/EFE)

El mandatario aseguró que las tasas deberían ser del 1.0 por ciento o menos, porque el país está en pleno auge gracias a las nuevas inversiones. Resaltó que en Estados Unidos tienen el mejor crédito a nivel mundial.

“Bajen las tasas de interés de los Estados Unidos de América y rápido”, aseveró Trump en sus redes sociales.

Por otra parte, el presidente Trump, afirmó que están cerca de alcanzar “un gran acuerdo con México” en materia comercial. “¿Por qué deberíamos sostener a Canadá o México?”, cuestionó en un discurso en Gastonia, Carolina del Norte. Añadió que si se dejara de comerciar con todos los países con los que tienen un déficit, se ganaría como mínimo 1.5 billones de dólares al año.

“Estamos ‘manteniendo’ a casi todos los países del mundo, y eso no puede seguir así”, remarcó el presidente Donald Trump, quien hace unos días aseveró que si la Fed no recortaba tasas, se dejaría de comerciar con los países con los que tiene un déficit, ya que se pone a Estados Unidos en una situación que calificó como injusta.