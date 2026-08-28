Discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole ‘zarandea’ al peso: Tipo de cambio toca las 17.03 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 28 de agosto.

El discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole debilitó al peso mexicano ante el dólar por lo que el tipo de cambio regresó a las 17 unidades este viernes 28 de agosto

En su primer discurso en el simposio como líder de la Fed, Warsh reiteró que las autoridades monetarias devolverán la inflación a su meta de 2 por ciento, la cual calificó como un objetivo firme y fijo.

“Este es mi criterio: Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está dirigiendo hacia nuestro objetivo, de manera clara y a una velocidad suficiente. De lo contrario, tenemos trabajo pendiente. Esa es nuestra labor”, afirmó en la reunión.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY 28 de agosto?

Bloomberg reporta que el tipo de cambio se ubica en las 17.03 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del Banco de México del jueves 27 de agosto.

El fortalecimiento del dólar puede extenderse: Los inversionistas apuestan ahora a que la Fed subirá su tasa de interés en la reunión de septiembre, lo que contribuiría a una mayor depreciación de monedas de mercados emergentes, incluyendo al peso.

El banco Banamex informa que el dólar se vende en 17.46 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.52 unidades en la sesión de este viernes 28 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.69 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.19 por ciento.

Las divisas más depreciadas hasta el momento son el shekel israelí con 0.28 por ciento; la lira turca con 0.24 por ciento; el real brasileño con 0.16 por ciento; y el yen japonés con 0.11 por ciento.