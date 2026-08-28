Jornada calurosa ‘derretirá’ Nuevo León este sábado 29 de agosto; prevén hasta 34°C

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18.7°C y la máxima alcanzará los 34.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Nuevo León para el sábado 29 de agosto pronostica una jornada calurosa en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Se esperan temperaturas elevadas y cielos despejados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los habitantes de la región disfrutarán de un día soleado, por lo que es importante tomar precauciones ante el calor.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado en Nuevo León?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18.7°C y la máxima alcanzará los 34.0°C. El viento soplará a 6 km/h. Por su parte, San Pedro Garza García tendrá una mínima de 18.0°C y una máxima de 31.7°C, con vientos similares. Ambas ciudades presentarán un cielo despejado.

La ciudad de Guadalupe registrará una mínima de 19.3°C y una máxima de 35.7°C, con viento a 7 km/h. Apodaca será la zona más cálida, con una mínima de 21.0°C y una máxima que llegará a los 38.0°C, acompañada de vientos de 11 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvias o vientos fuertes en la región?

Para Nuevo León, no se esperan lluvias significativas este sábado. Sin embargo, el SMN indica probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en otras zonas de México, como el noroeste, sur y sureste, además de la Península de Yucatán. En la región de Monterrey, el día será soleado.

Las velocidades del viento se mantendrán moderadas. En Monterrey y San Pedro Garza García, el viento será de 6 km/h.

En Guadalupe se prevén vientos de 7 km/h, mientras que en Apodaca alcanzarán los 11 km/h. Estas condiciones ayudarán a mantener el cielo despejado.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 29 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Domingo 30 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

Lunes 31 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para el inicio de la semana es de temperaturas elevadas y poca variación. Las máximas se mantendrán alrededor de los 34°C, mientras que las mínimas variarán entre 18°C y 19°C. El cielo estará entre poco nuboso y medio nublado, sin probabilidad de lluvias importantes.

¿Cómo protegerse del calor este fin de semana en Monterrey?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua, incluso si no siente sed.

Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas, es clave para prevenir golpes de calor.

Es importante vestir ropa ligera de colores claros y usar gorra o sombrero para protegerse. También se sugiere aplicar protector solar con regularidad.

Para quienes realizan actividades al aire libre, se aconseja hacerlas en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde.

¿Afectará el clima las actividades diarias en Nuevo León?

Las condiciones de calor y cielo despejado son ideales para actividades al aire libre que no impliquen esfuerzo físico excesivo.

Sin embargo, se debe tener precaución al practicar deportes o realizar trabajos pesados, para evitar el agotamiento por calor. La planeación es fundamental para disfrutar del día.

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