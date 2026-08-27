‘Calorón’ en Nuevo León: Espera temperaturas de hasta 39°C en Monterrey este viernes 28 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un viernes 28 de agosto con calor intenso para la Zona Metropolitana de Nuevo León. La región, que abarca ciudades como Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y Apodaca, experimentará temperaturas elevadas y cielos despejados, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Los habitantes deben prepararse para un día muy caluroso.

Un cielo azul y despejado domina la Zona Metropolitana de Monterrey.

¿Qué temperaturas se esperan en la Zona Metropolitana de Nuevo León mañana?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 19.7°C y la máxima subirá hasta los 34.3°C. Para los municipios de Monterrey, se esperan valores entre 20°C y 36°C. La condición del cielo será de completamente despejado, sin indicios de nubosidad en la zona.

San Pedro Garza García verá una mínima de 18.7°C y una máxima de 32.7°C. Por su parte, Guadalupe registrará una mínima de 20.3°C y alcanzará una máxima de 36.3°C. Sus municipios tendrán temperaturas entre 21°C y 37°C, mostrando un calor considerable.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la región de Monterrey este viernes?

Apodaca se posiciona como la ciudad más calurosa de la zona, con una mínima de 21.3°C y una impactante máxima de 38.7°C. En sus municipios, las temperaturas podrían escalar hasta los 39°C. Estas condiciones de calor predominan en toda la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Las previsiones para el viernes 28 de agosto indican que no habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Nuevo León. La probabilidad de precipitación es nula. El viento soplará de forma moderada, con una velocidad de 8 km/h en Monterrey y Guadalupe, lo que no afectará las actividades.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León durante el fin de semana?

En San Pedro Garza García, el viento tendrá una velocidad de 9 km/h, mientras que en Apodaca será ligeramente más fuerte, llegando a los 12 km/h. El cielo se mantendrá completamente despejado en todas las ciudades, sin nubes que obstruyan el sol durante el día.

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Nuevo León es el siguiente:viernes 28 de agosto: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 9 km/h.sábado 29 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 8 km/h.domingo 30 de agosto: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

¿Qué precauciones tomar ante el intenso calor en Nuevo León?

La tendencia para el fin de semana es de calor continuo y cielos mayormente despejados en la región. Las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque se observa una ligera baja en las máximas para el sábado y domingo, ofreciendo un leve respiro ante las condiciones calurosas.

Ante las altas temperaturas, las autoridades de Protección Civil recomiendan hidratarse constantemente. Es crucial evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor es más fuerte y el riesgo de afectaciones a la salud aumenta considerablemente.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.