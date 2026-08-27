Peso ‘tropieza’ frente al dólar por pistas sobre el rumbo de la Fed: ¿Cómo abrió el tipo de cambio HOY?

El peso mexicano presenta pérdidas marginales al comienzo de las operaciones como resultado de la cautela ante el comienzo del simposio de Jackson Hole, donde se buscarán más pistas sobre el rumbo que tomará la política monetaria.

Las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 16.9633 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.04 por ciento o 0.64 centavos, con respecto a su cierre anterior.

Para el resto de la sesión, Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, anticipa un comportamiento del tipo de cambio en un rango acotado de consolidación, el diferencial de tasas que aún mantiene Banxico y la entrada de divisas por exportaciones energéticas no tradicionales actúan como un amortiguador a favor del peso.

Además, la volatilidad derivada de Jackson Hole y las fricciones comerciales dentro del T-MEC imponen un techo claro apreciatorio, proyectando un sesgo de volatilidad neutral a alcista para el par USD/MXN durante el día.

¿Cómo opera el dólar en ventanillas bancaria HOY 27 de agosto?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.41 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta una baja de 0.04 por ciento, en los 99.13 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) resta 0.05 por ciento en las mil 194.15 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.65 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.17 por ciento.

Además, entre las divisas más depreciadas se encuentra, el rublo ruso con 2.33 por ciento, el florín húngaro con 0.43 por ciento, el zloty polaco con 0.33 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.16 por ciento, la rupia india con 0.14 por ciento y el rand sudafricano con 0.14 por ciento.