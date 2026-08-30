Así es OTTO, el nigiri bar de CDMX donde le dan alma mexicana a la cocina japonesa

OTTO propone una experiencia de cocina japonesa donde la precisión y el respeto por el producto toman el protagonismo. (Fotos: Cortesía OTTO).

En la cocina del restaurante japonés OTTO, una enseñanza se asoma entre los nigiris y temakis (conos) de cangrejo: “Las recetas no tienen alma, uno es el que se las entrega”.

Emmanuel Martínez repite las palabras de su maestro Watanabe, mientras revisa con precisión ninja cada uno de los platillos de un menú omakase, el cual significa que nos ponemos en las manos del chef. Nos dejamos sorprender.

En OTTO, cada pieza de sushi pasa por las manos de los chefs antes de llegar a la mesa, en una experiencia marcada por la precisión. (Foto: Cortesía OTTO).

Detrás de una breve barra que divide la cocina y la mesa del comensal, en este nigiri bar vemos cómo las manos de hábiles cocineros se extienden con forma de cuchillos que rebanan atún aleta azul; de pronto, unos palillos veloces acomodan hojas de bambú sobre salmón; o bien, un soplete resalta las notas grasas del pescado segundos antes de llegar a tu plato.

Emmanuel cuenta que Watanabe era originario de Hokkaido, una de las regiones más tradicionales en técnica culinaria japonesa, y siempre compartía sus recetas sin envidias, convencido de que era el chef quien transformaba los alimentos en un platillo destacado.

Un soplete da el último toque a una pieza en OTTO, resaltando los sabores y la textura del pescado antes de llegar a la mesa. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

“Lo más personal es lo que vamos a preparar”, explica Emmanuel, cocinero apasionado que incluso aprendió japonés de forma autodidacta. “Buscamos transmitir calma, paz y pasión”, agrega.

El proyecto fue inaugurado por Watanabe, pero actualmente, el chef a cargo es Marcelo Hisaki, quien —al lado de un equipo joven conformado por Emmanuel Martínez, Osmar Pallares y David Navarro— se encarga de jugar con los límites creativos de la cocina tradicional japonesa.

El joven equipo de OTTO lleva a la barra su propia interpretación de la cocina japonesa, entre técnicas tradicionales, precisión y creatividad. (Foto: Cortesía OTTO).

¿Dónde está el restaurante OTTO?

OTTO, del portafolio japonés de Grupo Urban Fork, abrió en 2025 dentro de Casa Hotbook en Monte Líbano 280, donde pronto se consolidó como una “gema oculta” entre los restaurantes ‘Fine Dining’ de Las Lomas.

El diseño del establecimiento fue realizado por Ilse Garza, quien creó un ambiente íntimo y sensorial que marida con los reconfortantes cocteles que unen tés, sake, romero y otros ingredientes.

El menú del restaurante japonés OTTO en CDMX

El concepto de omakase y nigiri bar convirtió a OTTO en un espacio con tintes ceremoniales, considerado para ocasiones especiales; sin embargo, el chef Hisaki detalla que el equipo diseñó una propuesta más casual y ligera.

Así, tienes el omakase donde puedes ver desde la barra cómo preparan desde cero esos nigiris destinados a sentirse como mantequilla en tu boca; o bien, puedes simplemente relajarte en las mesas exteriores, con botanitas de pollo con shishito para compartir, conos de cangrejo azul y una cerveza japonesa.

Casual o para LA ocasión, en la carta de OTTO vamos a encontrar platillos que se rigen por el respeto al producto, la precisión técnica y la temporada, combinados con la imaginación del chef.

La diseñadora Ilse Garza estuvo a cargo del interiorismo de OTTO, donde creó un espacio íntimo y sensorial que acompaña la experiencia gastronómica. (Foto: Cortesía OTTO).

“OTTO nace con la idea de hacer una oferta donde no nos sintiéramos limitados por utilizar algunos ingredientes mexicanos con algunas preparaciones diferentes. Obviamente seguimos la línea de la comida tradicional japonesa, respetando la tradición y las bases”, explica el chef Marcelo Hisaki.

Esta libertad les permite incorporar ingredientes de las costas mexicanas y proponer preparaciones innovadoras.

La propuesta de menú casual de OTTO ofrece una mirada más ligera y relajada a la cocina japonesa, sin dejar de lado la precisión y el respeto por el producto. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

Hay platos con ingredientes importados de Japón, como el arroz de Hiroshima, que se emplea en gran parte del menú; también pesca de las costas mexicanas, como el atún aleta azul de granjas sostenibles en Baja California.

Podemos recorrer cada temporada con sorpresas en la mesa, como en los temakis (conos), que cambian según disponibilidad diaria de la pesca.

La barra y los detalles del interiorismo de OTTO crean un ambiente íntimo que acompaña el recorrido por su propuesta de cocina japonesa. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Cuánto cuesta comer en OTTO?

Si quieres pedir a la carta, el cheque promedio es de alrededor de 600 o 700 pesos por persona. Encuentras desde ostiones ($70) a sopa miso ($165); además de conos de aguacate, salmón, callo de hacha, cangrejo azul, entre otros ($115 a $295); así como nigiris de carne Wagyu, kampachi, angila, pesca nacional y más ($140 a $400).

Los cocteles van de $310 a $395 pesos; hay copas de sake de $145 a $210; también cervezas de $160 a 205; o bien, bebidas sin alcohol, como la limonada de jengibre, de jamaica arándano o mango maracuya, por $85.

El restaurante también ofrece dos modalidades de menú estructurado:

Nigiri Omakase Derakussu ($1,345): Diseñado exclusivamente alrededor del sushi. Consiste en entrada de sashimi especial, variedad de nigiris (pesca importada, albacora, salmón, hamachi, atún aleta azul) y conos (negi-toro y cangrejo azul). OTTO OMAKASE ($2,350): Ponte en las manos del chef con una experiencia de nueve tiempos pensada bajo un estilo de cocina denominado kappo. El menú consta de aproximadamente 16 platillos que combinan opciones de sushi y platos calientes (como pescados asados, tempura y carne wagyu).

Si vas por alguna de estas dos opciones, lo ideal es que reserves para que los chefs planeen un menú para sorprenderte.