Veracruz apuesta por profesionalizar al sector turístico con nueva escuela especializada

Xalapa, Ver., 31 de agosto de 2026.- Veracruz se convierte en punta de lanza en materia turística al poner en operación la Escuela Veracruzana de Servicios Turísticos, misma que permitirá contar con trabajadores especializados en el sector.

Este lunes, se dio el banderazo de inicio de clases para quienes buscan especializarse en inglés, gastronomía mexicana y veracruzana, alimentos y bebidas, operación hotelera, atención al cliente, diseño de paquetes turísticos, promoción digital y tecnología aplicada.

Por instrucciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la Secretaría de Turismo (SECTUR) diseñó el plan de estudios con base en las necesidades de los prestadores de servicios.

La Escuela de Servicios Turísticos cuenta con un Consejo Académico que incorporó a los representantes de las 7 regiones turísticas de la entidad, organismos empresariales y asociaciones del sector hotelero y de servicios.

Se confía en que los egresados puedan realizar prácticas profesionales en empresas de turismo, así como vincular laboralmente a los especialistas.

Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle dejó en claro que si bien se trabaja en la promoción turística de la entidad, es necesario que esto vaya de la mano con infraestructura y prestación de servicios de calidad.

“Si queremos mostrar a Veracruz tenemos que hacer promoción y, si van a venir, tenemos que tener servicios y la Escuela viene a coronar”.

Las autoridades estatales crearon un modelo de formación turística que conecta la Escuela de Servicios Turísticos con las necesidades del sector para garantizar una atención de calidad a los visitantes.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo Estatal instruyó que la Secretaría de Turismo deben garantizar el proceso de capacitación de los prestadores de servicio, pero ahora con esta institución se garantiza el egreso de especialistas en diversas áreas.

El inicio de clases de esta escuela, con los primeros 128 alumnos, se suma a la estrategia estatal que incluye promoción, infraestructura, transporte turístico, modernización del WTC, rescate del Centro Histórico y desarrollo de nuevas rutas y productos turísticos.

Finalmente, hay que recordar que Veracruz es el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de cuartos de hotel, con 52 mil habitaciones, 360 mil empleados de actividades turísticas, además de 750 kilómetros de litoral, 8 pueblos mágicos y 7 regiones turísticas.