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Rocío Nahle pone a Veracruz de moda en el Tianguis Turístico

Rocío Nahle García participó en la ceremonia inaugural y en el corte de listón encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

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Rocío Nahle destacó la participación de Veracruz con una estrategia centrada en el turismo comunitario como eje de desarrollo social y económico.
Por Redacción

En el marco de la inauguración de la 50 edición del Tianguis Turístico de México, la gobernadora Rocío Nahle García participó en la ceremonia inaugural y en el corte de listón encabezado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en el Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial.

Posteriormente, encabezó la inauguración del stand de Veracruz, acompañada por la funcionaria federal y por los secretarios estatales del ramo, Igor Rojí López y Xóchitl Molina González, con quienes realizó un recorrido por el espacio.

Considerado entre los más atractivos del Tianguis Turístico, se ubica junto al del estado anfitrión y al de Colombia, país invitado, e incorpora una réplica de la pirámide del Tajín, además de la presencia de La Parroquia, ícono del sabor veracruzano.

En el stand se presentan expresiones artísticas a cargo del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana, la agrupación Zenzontle de la Secretaría de Educación de Veracruz, bailarines de salsa y danzantes tradicionales de Guaguas, con interpretaciones de son jarocho y otros ritmos representativos del estado.

El Tianguis Turístico es uno de los eventos más relevantes del sector en el país; reúne a los 32 estados y a representantes de más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido, China y Japón, lo que amplía las oportunidades de promoción y posicionamiento internacional.

En este contexto, la mandataria destacó la participación de Veracruz con una estrategia centrada en el turismo comunitario como eje de desarrollo social y económico, con experiencias en la Sierra de Zongolica y en las regiones Totonaca y Huasteca, donde se impulsa la participación directa de las comunidades.

Durante estos cuatro días, las secretarías de Turismo y Cultura promoverán la diversidad de la entidad con una agenda orientada a fortalecer su presencia en los mercados. “Vamos a poner a Veracruz en el lugar que se merece, y estamos avanzando en ese propósito”, afirmó.

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