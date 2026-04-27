Encabeza Rosa Icela Rodríguez inauguración del Tianguis Turístico en Acapulco

Con un llamado a fortalecer la promoción turística del país y a consolidar la recuperación de Acapulco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la inauguración de la quincuagésima edición del Tianguis Turístico, uno de los eventos más relevantes para la industria en México.

Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, fue reconocida por su labor al frente de la dependencia, destacando su papel en la proyección internacional del país. Funcionarios, empresarios y representantes del sector coincidieron en que la estrategia de promoción ha permitido reposicionar a México como un destino competitivo a nivel global.

El evento, que reúne a actores clave del turismo nacional e internacional, contó con la participación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como autoridades municipales y líderes empresariales, quienes subrayaron la importancia de este encuentro para detonar inversiones y fortalecer la cadena de valor del sector.

Acapulco, símbolo de recuperación turística

La elección de Acapulco como sede cobra especial relevancia en el contexto de su recuperación reciente. La titular de Segob destacó que el puerto “resplandece” nuevamente por sus playas y su infraestructura turística, consolidándose como un emblema de resiliencia.

Asimismo, se transmitió un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró su respaldo al sector turístico como motor de desarrollo económico y social. El gobierno federal ha puesto énfasis en impulsar destinos tradicionales, así como comunidades emergentes y proyectos de turismo comunitario.

Durante la inauguración, se resaltó la diversidad de la oferta turística nacional, que abarca desde playas y paisajes naturales hasta ciudades coloniales, zonas arqueológicas y pueblos mágicos.

La edición número 50 del Tianguis Turístico busca no solo fortalecer alianzas comerciales, sino también proyectar la riqueza cultural, gastronómica y natural de México ante el mundo. Representantes de diversos países participaron en el encuentro, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

Finalmente, autoridades hicieron un llamado a seguir “enlazando destinos” y a trabajar de manera conjunta para atraer a millones de visitantes, consolidando al turismo como uno de los pilares de la economía nacional.