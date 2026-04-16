¿Quiénes han dejado el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y dónde están ahora?

Estos son los cambios más recientes en el gabinete de Claudia Sheinbaum. (cuartoscuro y Claudia Shein)

El gabinete de Claudia Sheinbaum tiene sus primeras modificaciones, algunas por razones personales de los funcionarios y otras rumbo a las elecciones de 2027.

Fue la misma mandataria quien hizo un llamado a los funcionarios de Gobierno a dejar su cargo en caso de que estén interesados en buscar alguna candidatura.

La mañana de este jueves se anunció la salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para ser la presidenta de Comisión Nacional de Elecciones en Morena.

Fue la presidenta Sheinbaum quien lo anunció en su conferencia ‘mañanera’ y agregó que la noticia la tomó por sorpresa debido a que el trabajo de Hernández “ha sido muy bueno”.

Sin embargo, la mandataria dijo que el movimiento fue tan precipitado que no tuvo tiempo de ver otros perfiles para nombrar a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Esto sabemos de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente

La semana pasada fue ratificado Roberto Velasco como nuevo canciller tras la salida de Juan Ramón de la Fuente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su renuncia a la presidenta Sheinbaum debido a problemas de salud.

“Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

Tras su ratificación como canciller, Roberto Velasco condenó las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de ICE y aseguró que se brindará mayor atención en los consulados para los connacionales.

¿Qué otros cambios han ocurrido en la administración de Claudia Sheinbaum?

Otro de los cambios recientes, aunque no directamente en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ocurrió en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Rafael Marín, su extitular, anunció su separación del cargo a finales de marzo con miras a una precandidatura al gobierno de Quintana Roo.

En su lugar, Sheinbaum nombró a Héctor Alonso Romero y aseguró que Marín será delegado de programas del Bienestar en Yucatán o asumirá otro cargo en la Secretaría de Gobernación.

“Rafael Marín dejó la dirección general de aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas. Él me había dicho que se quería quedar exclusivamente un año, que me ayudaba un año. Ya, de hecho, lleva un poquito más”, dijo Sheinbaum en una de sus conferencias ‘mañaneras’.

Entre otro de los cambios más recientes rumbo a las elecciones de 2027 fue la solicitud de licencia de Andrea Chávez, legisladora de Morena quien se ‘destapó’ para ser candidata a la gubernatura de Chihuahua.