Roberto Velasco ‘se estrena’ como canciller: Se reúne con embajador Johnson; acuerdan fortalecer vínculos

El canciller de México, Roberto Velasco, recibió esta semana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre prioridades compartidas y reiteraron el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral.

En un mensaje en redes sociales emitido este sábado, la SRE indicó que esta semana se reunió con Johnson “para conversar sobre los distintos temas de la agenda compartida”.

En este marco, “reiteraron el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la cooperación y la colaboración, sustentadas en los principios que guían la relación bilateral, para generar bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”, añadió la dependencia.

Embajador de EU en México felicita a Velasco por nombramiento

Por su parte, Johnson, también en redes sociales, señaló que en la reunión con Velasco, nuevo titular de la SRE, dialogaron “sobre las metas compartidas de nuestros países y la importancia de seguir colaborando para fortalecer esta cooperación histórica y que continúe dando resultados en beneficio de ambas naciones”.

Johnson felicitó a Velasco por su nombramiento y le deseó éxito en su gestión, “mientras seguimos avanzando esta relación bajo el liderazgo de Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Velasco delinea agenda de trabajo tras nombramiento como canciller

El Senado de México ratificó el pasado miércoles a Roberto Velasco como nuevo canciller del país, tras la propuesta de la mandataria Sheinbaum.

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la SRE, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por motivos de salud.

Durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en materia de soberanía frente a Estados Unidos, buscará regular los flujos migratorios y respaldará la revisión del T-MEC, en un contexto de tensión comercial y migratoria con Washington.

Velasco delineó una política exterior basada en la “cooperación sin subordinación”, con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, además del fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y Cuba.

Además, mantuvo la postura de rechazo del informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre este delito en México, al considerar que en el país no ocurre y no se tomó en cuenta la nueva estrategia de la actual administración.

El nuevo canciller, de 38 años, llegó al cargo tras su experiencia en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de su desempeño como subsecretario para América del Norte en la SRE.