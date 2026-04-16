‘Todos son muy buenos, hay reglas’: Sheinbaum sobre licencia de Andrea Chávez para buscar candidatura

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la licencia de Andrea Chávez en el Senado para buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua.

“Todos son muy buenos, hay reglas” que deberán respetar en el proceso de Morena, dijo la mandataria en su ‘mañanera’ de este jueves 16 de abril.

Y es que Andrea Chávez, senadora de Morena, ya fue ‘regañada’ en su momento por Claudia Sheinbaum por acusaciones sobre actos anticipados de campaña en Chihuahua, una entidad gobernada por el PAN.

Fue en 2025 cuando Andrea Chávez hizo una serie de viajes en los que repartió ambulancias con su rostro en distintos puntos de Chihuahua. “Vale la pena poner ciertas reglas para que cuando alguien quiere participar en una elección que es hasta 2027 (...) Hay que recordar la ética de nuestro movimiento”, dijo la presidenta en abril de 2025.

¿Qué otros senadores de Morena aspiran a ser candidatos en 2027?

Andrea Chávez no es la única legisladora con intereses electorales para el próximo año, reveló Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

Entre los legisladores que podrían pedir licencia en las próximas semanas están:

Julieta Ramírez para la gubernatura de Baja California.

Ana Lilia Rivera para la gubernatura de Tlaxcala.

Enrique Insunza para la gubernatura de Sinaloa.

En ‘veremos’ están los casos de dos senadores que no escondieron sus intenciones de ser candidatos en 2027, pero que no pueden hacerlo debido a que Morena no permitirá que familiares de gobernadores o gobernadoras sean sus abanderados.

Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio afirmaron tener el apoyo popular para ser los ‘gallos’ de Morena en Zacatecas y Guerrero, respectivamente, aunque sus familiares actualmente son los mandatarios en esos estados.

Si ambos deciden renunciar a Morena para ‘saltarse’ la medida antinepotismo, no tendrán abiertas las ‘puertas’ del PT y PVEM, partidos que ya eligieron a los aspirantes en Guerrero y Zacatecas a los que buscarán impulsar en el proceso de selección.

¿Qué partido gobierna en Chihuahua?

La actual gobernadora es Maru Campos, quien llegó al poder gracias a la alianza entre el PAN y el extinto PRD.

Sobre por qué buscará la candidatura de Morena en el estado más grande de México, Andrea Chávez acusó que Chihuahua está sumido en la pobreza y la desigualdad.

“Los chihuahuenses me lo dicen en mis recorridos durante los días que me permitían en el periodo legislativo estar casa por casa: ‘Andrea te necesitamos acá de tiempo completo’, ‘Andrea, queremos que ya te encargues de Chihuahua al 100 por ciento’”, dijo la morenisa en entrevista con Azucena Uresti.