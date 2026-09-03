Movimiento Ciudadano pone queja a Alfonso Durazo por críticas contra Colosio Riojas: ‘Es inmoral e ilegal’

Movimiento Ciudadano anunció una queja contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, luego de criticar el posicionamiento de Luis Donaldo Colosio en el Congreso en contra del Gobierno Federal.

¿Qué dijo Colosio Riojas que provocó la crítica de Alfonso Durazo?

Colosio Riojas criticó que Morena, con su poder, la “apropiación del Poder Judicial”, la desaparición de órganos autónomos, no ha podido resolver temas de corrupción en México.

“Si Morena lo ganó todo, entonces, ¿qué han resuelto? La corrupción que juraron enterrar sigue viva y todos sabemos dónde está, el derroche sigue, solamente cambió de manos. La violencia sigue, los desaparecidos siguen, la impunidad sigue. Ocho años en el poder, ¿cuánto años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?" Cuestionó el pasado 1 de septiembre.

Como respuesta, Durazo publicó en su cuenta de X que Colosio Riojas tiene “aún por aprender y mucho más aún por madurar”.

“Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante; dicho sea de paso, a esas responsabilidades no se puede llegar a aprender. Por eso no entiende la dimensión de la transformación social conseguida por la 4T, particularmente por el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum”, escribió Durazo en sus redes sociales.

Aunque enfatizó en que respeta su derecho a que Colosio Riojas, posible candidato a gobernador de Sonora, se exprese sobre el Gobierno, reiteró que “carece de la autoridad moral para criticar eventuales deficiencias”.

Además, señaló que no puede hablar como si estuviera exento de rendir cuentas, y le recordó que perdió la senaduría por Nuevo León con morena y “no le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido”.

Máynez califica de ilegales los comentarios de Alfonso Durazo

Ante la polémica, Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, explicó que los comentarios de Alfonso Durazo no solo fueron inmorales, sino ilegales.

Por ello, presentaron una queja formal ante las autoridades electorales, misma de la que presentó la primera página.

La queja ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es por supuesto uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad.