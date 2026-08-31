¿Quién es Raúl Bolaños Cacho, diputado del Verde que es familiar de ‘Chespirito’ y apoyado por Morena?

Raúl Bolaños Cacho, diputado del PVEM, es originario de Oaxaca y estudió la licenciatura en Derecho.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a Raúl Bolaños Cacho Cué para ser el próximo presidente de la Mesa Directiva. Cacho Cué es familiar del comediante Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ y también tiene lazos con Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México.

Bolaños pertenece al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y es legislador de Oaxaca, de donde es originario. El diputado estudió la licenciatura en Derecho y también ha sido senador de la República.

Sus inicios en la política son de 2016 cuando fue jefe de la oficina del Gobierno de Oaxaca y después secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno del mismo estado.

Además, de 2013 a 2015 también fue secretario particular del director general del Instituto del Fondo Nacional de vivienda para los trabajadores.

¿Qué sabemos de los familiares de Raúl Bolaños Cacho-Cué?

El parentesco de Raúl Bolaños Cacho-Cué con ‘Chespirito’ viene de la familia Bolaños-Cacho, debido a que Elsa Bolaños-Cacho, madre de Roberto Gómez, era hermana de Emilio, bisabuelo de Raúl Bolaños, según el medio Cuna de Grillos.

Mientras que también hay un vínculo con Díaz Ordaz debido a que Sabina Bolaños-Cacho, madre del expresidente, era hermana de Elsa y Emilio. De esta forma, aunque se trata de un parentesco distante, el legislador del Partido Verde es parte de ambas ramas familiares.

Además de la licenciatura en Derecho, Raúl Bolaños tiene un posgrado internacional en Financiamiento de Vivienda por la Escuela Warthon de la Universidad de Pennsylvania y un posgrado en Políticas Públicas por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

Como parte de su experiencia, fue asociado del despacho jurídico Von Wobeser y Sierra, de 2008 a 2013 y en cuanto a su trayectoria legislativa fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas.

Bolaños es docente adjunto en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho. En 2024 fue designado como consejero suplente del PVEM ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué dijo Morena sobre la designación de Raúl Bolaños como presidente de la Cámara de Diputados?

“Por unanimidad se aprobó apoyar la propuesta del Partido Verde para la Presidencia de la Mesa Directiva en favor de Raúl Bolaños Cacho”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en conferencia.

La bancada morenista también ratificó a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente de la Mesa Directiva y designó a Eduardo Castillo al frente de la Sección Instructora.