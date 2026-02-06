Noroña de clases de historia: La vez que Luis Echeverría amarró las agujetas del presidente Díaz Ordaz

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, no dejó pasar la oportunidad de dar clases de historia en sus redes sociales, al recordar una anécdota escrita en el libro de Irma Serrano, titulado ‘A calzón amarrado’, sobre dos expresidentes de México.

Se trata de un pasaje en el libro en el que cuenta cómo es que Luis Echeverría se agachó para amarrarle las agujetas al expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

En el libro, de quien también fue senadora y murió en el 2023 a la edad de 89 años, Serrano cuenta el momento entre los dos expresidentes en la página 182:

“El Parlachín (como llamaba a Luis Echeverría) sabía de mi relación con el gusano mayor. Mentira que no fueran amigos, se consecuentaban mucho y el más alto le tuvo siempre muchas consideraciones a pesar de mi opinión en su contra…

Recuerdo que una vez en su casa, el Parlachín llegó por el Austero, que se encontraba conmigo.

– Traes las agujetas de los zapatos desabrochadas– le dije a mi amorcito cuando me despedía de él.

Ni tardo ni perezoso, el gusano Parlachín se agachó a amarrárselas.

–Qué poca categoría de hombre– pensé para mis adentros.”

Aunque no menciona el año en que ocurrió la anécdota, la historia hace pensar que Díaz Ordaz aún era presidente de México y Luis Echeverría era su secretario de Gobernación.

Echeverría ocupó ese cargo de 1964 a 1969, luego de la matanza en Tlatelolco.

Noroña

¿Qué relación tenía Irma Serrano con Díaz Ordaz?

Irma Serrano nació en diciembre de 1933 en Chiapas. Comenzó su carrera como cantante luego de firmar un contrato discográfico con Columbia Records, pero también incursionó como actriz en filmes como Santo contra los zombies, con la cual debutó en 1962.

En la década de los 90, Irma Serrano comenzó una carrera en la política mexicana como diputada y senadora en Chiapas, se postuló como representante del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente por el Partido de la Revolución Democrática, aunque también apostó por ser legisladora independiente.

En 2018 apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

La actriz contó en su libro A calzón amarrado que fue amante del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz durante su gobierno entre 1964 y 1970, por lo que reveló que le atrajo su intelecto y personalidad.