Segundo round entre Noroña y ‘Alito’: Se ‘agarran’ en redes por camionetas de ministros

'Alito' Moreno y Noroña tuvieron una pelea en redes sociales por las camionetas de la SCJN (Foto: CUARTOSCURO)

Cinco meses después, la pelea entre el priista Alejandro Moreno Cárdenas y el morenista Gerardo Fernández Noroña continúa ahora por la defensa de ministros y la justificación del uso de camionetas blindadas para ejercer el cargo.

¿Qué se dijeron ‘Alito’ y Noroña en redes?

El pleito comenzó por una publicación del diputado local del PAN, Federico Chávez que recordaba cuando Fernández Noroña criticó que los jueces de la pasada Corte usaban camionetas blindadas.

“Ese Fernández Noroña es un retrato de cuerpo entero de la hipocresía de la Cuarta. Los jueces de la Suprema Corte ahora sí merecen camionetones blindados porque Morena los puso ahí“, escribió Chávez.

Noroña no tardó en responder y señalar que hay líderes como ‘Alito’ Moreno que se mueven en dos camionetas Suburban blindadas con 10 hombres armados.

“No señor diputado, no es de merecer, son cuestiones de seguridad. Hay compañeros tuyos, como ‘Alito’ que trae dos camionetas suburban blindadas con 10 hombres armados. Me imagino que el trabajo de las personas ministras de la SCJN es un poco más riesgoso que el de tu líder”, expresó.

El líder del PRI, Alejandro Moreno también salió a la palestra y aseguró que Fernández Noroña es “una mier... de persona que no vale nada”.

“¡Claro que tengo seguridad! Porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están destruyendo a México, se aliaron con el crimen organizado y tienen amenazada la vida de todos los que nos atrevemos a alzar la voz”, reviró ‘Alito’.

El líder del PRI lanzó una serie de calificativos en contra del morenista y le afirmó: “nadie te soporta”. ¡Ya conocemos tu verdadera cara! Muy valiente contra las mujeres. Muy bravucón cuando los jóvenes te cuestionan. Pero muy cobarde cuando te alcanza la realidad”, le advirtió.

Con información de Quadratín