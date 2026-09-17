Maru Campos envía carta a Sheinbaum y la invita a una mesa de Seguridad en Chihuahua: ‘Despejemos dudas’

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum previo a su visita a Ciudad Juárez, en la que le planteó tres peticiones, entre ellas acompañarla a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad para conocer la estrategia del estado y “despejar cualquier duda” sobre el trabajo contra el crimen organizado.

El texto fue revelado este miércoles en el programa de Ciro Gómez Leyva, previo a la visita de Sheinbaum a Chihuahua, programada para el próximo sábado 19 de septiembre como parte de la gira que realiza por las entidades para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

En la carta, Maru Campos dio la bienvenida anticipada a Sheinbaum y destacó que la visita representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

“Celebro sinceramente su visita y le doy la más cordial bienvenida a nuestra tierra, a nombre del Gobierno del Estado y de las familias chihuahuenses”, escribió.

La gobernadora señaló que en Chihuahua han comprobado que cuando las instituciones trabajan de manera conjunta se obtienen resultados, por lo que consideró que ambas administraciones pueden “avanzar mucho más” si fortalecen su coordinación.

¿Qué le pidió Maru Campos a Sheinbaum en una carta?

La primera petición de Campos fue recibir personalmente a Sheinbaum a su llegada a Ciudad Juárez. “Sería para mí un honor darle la bienvenida en persona y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya”, señaló.

Como segundo punto, la gobernadora invitó a la presidenta a participar en una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez.

Campos explicó que durante la visita Sheinbaum podría conocer directamente la infraestructura de inteligencia y videovigilancia desarrollada por Chihuahua, así como los resultados obtenidos y los mecanismos de coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

“Confío en que esa visita permitiría fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado, y despejar cualquier duda sobre el trabajo que Chihuahua realiza en materia de seguridad y combate al crimen organizado”, afirmó.

Agua y gusano barrenador, los otros temas que pide Maru Campos a Sheinbaum

La tercera petición de Campos fue sostener una reunión de trabajo para abordar dos asuntos que calificó como prioritarios para Chihuahua: el agua y la situación del gusano barrenador que ha afectado las exportaciones de ganado.

Sobre el agua, la gobernadora planteó revisar el estado de las presas, las negociaciones relacionadas con el Tratado de Aguas de 1944 y las medidas que permitan brindar certidumbre a los agricultores para los próximos ciclos.

“Es un tema delicado. Por eso pienso que se atiende mejor si lo hablamos de frente y compartimos la información entre ambas administraciones”, escribió.

El segundo asunto es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.

Campos destacó que la ganadería es una de las principales actividades económicas de Chihuahua y señaló que detrás del cierre fronterizo existen miles de familias productoras que esperan una respuesta.

“Conocer la ruta y los tiempos que contempla el Gobierno Federal nos permitirá acompañarlas mejor y sumar los esfuerzos del estado a los suyos”, indicó.