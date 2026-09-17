Asesinan a Román de la Cruz, sacerdote de Hidalgo: Dejaron un mensaje junto a su cuerpo

Investigan el asesinato del párroco de la Iglesia Santa Cruz, Román de la Cruz.

El sacerdote Román de la Cruz Hernández fue asesinado a tiros en Hidalgo, según informó este miércoles la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En un comunicado, la conferencia episcopal lamentó el crimen del párroco, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el martes en la carretera Tolago-Tetlapaya, en el municipio de Lolotla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del sacerdote, de 48 años, presentaba heridas de bala y fue abandonado a un costado de la carretera junto a un mensaje.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó a medios locales el hallazgo del mensaje, aunque su contenido no ha sido revelado.

El Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la diócesis de Huejutla, donde De la Cruz se desempeñaba como párroco de la Iglesia Santa Cruz.

Al mismo tiempo, la conferencia episcopal pidió a las autoridades investigar a fondo lo ocurrido, “que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita”, expuso la CEM.

Hasta el momento, no se ha informado de detenidos o más detalles oficiales del crimen.

El asesinato ocurre en un contexto de agresiones persistentes contra integrantes de la Iglesia católica en México.

Según datos de la organización Diálogo Nacional por la Paz, entre 1990 y 2024, se han documentado 67 casos de ataques y asesinatos de sacerdotes en el país.

Por su parte, el Centro Católico Multimedial ha advertido que, desde 1990, han sido asesinados 80 sacerdotes, religiosos y laicos en México.

Voces eclesiales y de organizaciones civiles han vinculado buena parte de estos hechos con la expansión del crimen organizado y su control territorial en distintas regiones.

Alcalde de Jaltocán reclama a sacerdote

Durante su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal de Jaltocán, Iván Lara Tovar, pidió públicamente al sacerdote José Rosario Arévalo Cervantes, conocido como el “padre Chayo” y encargado de la Parroquia San Juan Bautista, ubicada en este municipio, que se limite a sus actividades religiosas y evite intervenir en asuntos políticos.

El llamado ocurrió un día después de que se conociera el asesinato del sacerdote Román de la Cruz, párroco de Santa Cruz, en Huejutla, cuyo cuerpo fue localizado el 15 de septiembre en un tramo carretero de la región. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició una investigación por homicidio y, hasta el momento, no se ha informado públicamente el móvil del crimen.

Durante su informe, Lara Tovar reconoció la presencia de los sacerdotes Pedro y Rosario “Chayo” en el acto y afirmó que el gobierno municipal mantiene respeto hacia el clero y las distintas expresiones religiosas.

Sin embargo, posteriormente se dirigió de manera directa al padre Chayo para pedirle que no intervenga en asuntos políticos.

“Yo le pido aquí públicamente al Padre Chayo que se enfoque en dar su sermón religioso como tal, que no ofenda a la ciudadanía, que no se meta en situaciones que no le competen. Nosotros no nos metemos con el clero, nosotros somos respetuosos, que no se meta con nuestra política. Se lo digo a nombre del pueblo”, expresó.

Con información de Quadratín.