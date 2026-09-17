Nuevo León tendrá un viernes soleado con temperaturas que superarán los 36°C

En San Pedro Garza García, el viento alcanzará los 9 km/h, y en Apodaca será de 11 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El viernes 18 de septiembre, Nuevo León tendrá un clima caluroso con cielo mayormente despejado.

El SMN pronostica máximas de hasta 36.7°C y mínimas alrededor de 17°C en la Zona Metropolitana. Prepárese para un día soleado.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

Monterrey verá temperaturas entre 18.0°C y 33.7°C. San Pedro Garza García, por su parte, tendrá una mínima de 17.0°C y una máxima de 32.0°C. Ambos municipios disfrutarán de cielo mayormente despejado.

Guadalupe experimentará un rango de 19.0°C a 35.0°C. Apodaca será la más cálida, con mínimas de 20.0°C y máximas de 36.7°C. Hay claras diferencias térmicas, todas con cielo mayormente despejado.

¿Habrá probabilidad de lluvia o vientos fuertes en Nuevo León?

La probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey es prácticamente nula, con cielos despejados. Los vientos soplarán ligeramente, con una velocidad promedio de 8 km/h en Monterrey y Guadalupe.

En San Pedro Garza García, el viento alcanzará los 9 km/h, y en Apodaca será de 11 km/h. El SMN reporta lluvias en otros estados del noroeste, pero Nuevo León se mantendrá sin esas condiciones.

¿Cómo se pronostica el clima en Nuevo León para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 18 de septiembre: Máxima de 33°C, mínima de 18°C, poco nuboso, viento de 11 km/h.

Sábado 19 de septiembre: Máxima de 34°C, mínima de 18°C, despejado, viento de 8 km/h.

Domingo 20 de septiembre: Máxima de 34°C, mínima de 18°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

El pronóstico extendido indica altas temperaturas y cielos despejados todo el fin de semana. El sábado 19 y domingo 20, las máximas alcanzarán los 34°C, con mínimas estables en 18°C. El viento bajará el domingo.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León este viernes?

Es crucial hidratarse bebiendo agua constantemente. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas para prevenir golpes de calor. Use ropa ligera y de colores claros.

El uso de protector solar es indispensable. Si hace actividades al aire libre, busque la sombra y tome descansos. Cuide a niños, adultos mayores y mascotas, ya que son más vulnerables al calor intenso.

¿Afectará el clima las actividades diarias en la región?

El clima favorece actividades al aire libre, pero con precauciones. Los deportes deben ser en la mañana temprano o al atardecer. El tráfico no se verá afectado por el clima, manteniendo la movilidad fluida.

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