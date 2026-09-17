‘Bochorno’ en la Península de Yucatán: Espera hasta 38°C este viernes 18 de septiembre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 18 de septiembre.

La Península de Yucatán espera un viernes 18 de septiembre con clima caluroso y cielo despejado. Las temperaturas subirán en toda la región, acompañadas de vientos ligeros. Esta situación impactará a habitantes y turistas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vista aérea de la costa en la Península de Yucatán. Fuente: Pexels

¿Qué temperaturas se esperan en la Península mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 19.3°C y la máxima alcanzará los 38.0°C. El cielo estará poco nuboso con vientos de 7 km/h. En los municipios de Mérida, las temperaturas actuales se sitúan en 28.2°C.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán condiciones similares. Ambas ciudades esperan una mínima de 24.0°C y una máxima de 31.3°C. El cielo estará poco nuboso, con vientos de 7 km/h en estas zonas del Caribe Mexicano.

¿Cómo estará el clima en Tulum y Playa del Carmen?

Tulum, Quintana Roo, tendrá una mínima de 21.3°C y una máxima de 34.0°C. El cielo estará medio nublado con vientos de 6 km/h. Sus municipios registran temperaturas actuales de 28.2°C, señalando un día cálido.

Playa del Carmen, en Quintana Roo, espera una mínima de 22.0°C y una máxima de 33.3°C. El cielo estará poco nuboso con vientos de 5 km/h. La Península de Yucatán mostrará variaciones, siendo Mérida la ciudad con el calor más intenso.

¿Cómo estará el clima en la Península este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 18 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

sábado 19 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

domingo 20 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de temperaturas altas y cielos mayormente despejados. Los grados máximos se mantendrán alrededor de los 38°C, con mínimas que bajan ligeramente, anunciando días soleados y calurosos.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la región?

Ante el calor intenso, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua. Es crucial evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad, entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y sombrero al salir. Proteger la piel con bloqueador solar es fundamental. Se aconseja limitar las actividades físicas al aire libre, prefiriendo realizarlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer.

Fuente: CONAGUA.

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