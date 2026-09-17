Clima en Jalisco: Espera temperaturas cálidas y cielo nublado este viernes 18 de septiembre

Así estará el clima en Jalisco este viernes 18 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes 18 de septiembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco tendrá un clima cálido y cielo nublado. Se anticipan mínimas de 12°C y máximas de hasta 30°C, con viento ligero de 4 km/h.

Vista del cielo nublado sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: El Financiero

¿Qué temperatura se espera este viernes en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima de 29.3°C. El municipio de Guadalajara verá rangos similares, entre 12°C y 31°C, fresco al amanecer y cálido por la tarde.

Zapopan tendrá una mínima de 12.3°C y máxima de 29.7°C. San Pedro Tlaquepaque anticipa entre 12.3°C y 29.3°C. En Tonalá se esperan 12.3°C a 29.3°C, con viento de 3 km/h.

¿Habrá lluvias mañana en la ZMG de Jalisco?

La probabilidad de lluvia en la ZMG es baja este viernes. El cielo estará predominantemente nublado. No se anticipan precipitaciones significativas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque ni Tonalá, asegurando un día sin aguaceros.

El viento en la región será ligero, con velocidades de 4 km/h en la mayoría de las ciudades, excepto en Tonalá donde será de 3 km/h. Las condiciones atmosféricas sugieren un día tranquilo, sin ráfagas fuertes.

¿Cómo será el clima en Jalisco para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 18 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

sábado 19 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

domingo 20 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco es de estabilidad, con máximas de 29°C y mínimas cercanas a los 12°C. El cielo seguirá nublado, sin grandes cambios en el viento. Se recomienda estar atento a los avisos del SMN.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda mantenerse hidratado. La nubosidad puede reducir la sensación térmica, pero la protección solar es importante si se pasa tiempo al aire libre. No se esperan riesgos mayores por clima extremo.

Para el viernes, es aconsejable usar ropa ligera y de colores claros. Llevar un suéter ligero para la mañana o noche es útil, cuando las temperaturas bajan. Las condiciones son favorables para actividades al aire libre.

Fuente: CONAGUA.

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