‘Estuvimos platicando, hubo una tregua’: Adrián Marcelo frena ataques contra Gala Montes

Adrian Marcelo y Gala Montes protagonizaron una fuerte discusión durante su participación en LCDLF 2024. (Fotografía: Adrián Marcelo y Gala Montes/Instagram)

Mientras varias figuras del espectáculo decidieron ‘levantar las antorchas’ contra Gala Montes, uno de sus antiguos rivales, Adrián Marcelo, decidió declararle una tregua y dejar a un lado sus diferencias tras el enfrentamiento que ambos protagonizaron hace un par de años, durante su participación en La Casa de los Famosos México.

El conductor regiomontano confirmó recientemente ante los medios de comunicación que habló directamente con Gala Montes para “limar asperezas” y reveló que los representantes de ambos también mantuvieron comunicación hasta alcanzar una tregua, al menos para detener sus enfrentamientos en redes sociales.

Las declaraciones ocurrieron después de una serie de polémicas que rodearon a Gala Montes tras su salida del reality, que involucraron a celebridades como Poncho de Nigris, Ricardo O’Farrill y Joanna Vega-Biestro.

¿Adrián Marcelo hizo las paces con Gala Montes?

Adrián Marcelo evitó sumarse a los cuestionamientos que Gala Montes recibió durante las últimas semanas, tras su reciente salida de La Casa de los Famosos México 2026. Al ser interrogado sobre la situación de la actriz, señaló que no le corresponde determinar si atraviesa algún problema.

“No soy nadie para diagnosticar ni para andar aseverando si está bien o mal. Ojalá todo lo que vemos en redes sea parte de una estrategia para que su música llegue más lejos”, declaró.

Su postura contrasta con la rivalidad que ambos mantuvieron desde 2024. El conductor reconoció que su respuesta posiblemente habría sido diferente un año atrás, pero aseguró que actualmente no desea que Gala atraviese dificultades.

“Hoy por hoy puedo decir que de todo corazón le deseo que le vaya muy bien [...] Ahorita yo estoy feliz y contento y ojalá ella también lo logre o ojalá lo esté actualmente”, expresó el conductor.

De igual forma, Adrián Marcelo confirmó que intercambió mensajes con Gala Montes y que las conversaciones tuvieron como objetivo reducir las diferencias que arrastraban desde su participación en el reality show.

“Sí, estuvimos platicando ahí como para limar las asperezas. Su mánager platicó con el mío y pues por ahí hubo una tregua, al menos en redes sociales”, comentó.

Aunque no aseguró que haya una reconciliación entre ambos, Adrián agregó que perdió el interés en continuar con la dinámica de ataques públicos contra la cantante: “Ya neta no me nace, ya no me nace como que estar tirándole, sería un juego ya muy repetitivo”, indicó.

¿Cómo fue la pelea de Adrián Marcelo y Gala Montes en LCDLF?

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes comenzó durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en 2024. Uno de sus primeros enfrentamientos ocurrió en agosto, cuando una discusión entre los habitantes escaló hasta abordar los problemas familiares y emocionales que la actriz había compartido públicamente.

Durante aquel enfrentamiento, Adrián Marcelo cuestionó el diagnóstico de depresión que Gala Montes había dado a conocer y realizó comentarios sobre la relación que mantenía con su madre, Crista Montes. La cantante respondió a los señalamientos y ambos mantuvieron una relación cada vez más conflictiva dentro del programa.

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos el 3 de septiembre de 2024, después de que Adrián fuera cuestionado durante una gala por haber dicho “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de Gomita. El conductor sostuvo que se trataba de una ironía ante los señalamientos que había recibido dentro del programa.

Gala Montes volvió a enfrentarlo durante la transmisión y lo acusó de tener comportamientos misóginos y de violentarla desde las primeras semanas de la competencia. Adrián Marcelo rechazó los señalamientos y manifestó que ya no encontraba condiciones para continuar dentro del reality.

Horas después, durante la madrugada, “La Jefa” informó a los habitantes que Adrián Marcelo había tomado la decisión de abandonar La Casa de los Famosos. La rivalidad, sin embargo, continuó fuera del programa mediante declaraciones y publicaciones en redes sociales.

¿Cuáles son las polémicas recientes de Gala Montes?

Ahora, dos años después de aquel enfrentamiento contra Adrián Marcelo, Gala Montes volvió a estar en el centro de la polémica después de ingresar como habitante sorpresa a La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, su participación solo duró dos días.

Aunque la producción informó que la cantante decidió salir voluntariamente, la propia Gala Montes publicó en redes sociales otra versión: “Yo no me quería salir, me sacaron”.

Su regreso provocó comentarios de Poncho de Nigris, quien cuestionó la decisión de incorporarla nuevamente al reality y realizó afirmaciones sobre su estado emocional. Gala rechazó sus comentarios y respondió con insultos, mientras De Nigris sostuvo después que intentó comunicarse con ella para ayudarla y llegó a pedir públicamente que fuera ingresada a un centro de atención.

Otro de sus enfrentamientos ocurrió con la conductora de televisión Joanna Vega-Biestro, quien aseguró que la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México ocurrió después de un presunto altercado con una persona de producción.

De acuerdo con la versión presentada por la periodista, el conflicto comenzó cuando la actriz solicitó un tampón y acudió a una zona conocida por ella para conseguirlo; posteriormente, habría intervenido una psicóloga del programa.

La actriz rechazó esta versión, negó haber agredido a alguien durante su breve participación en el reality show y posteriormente lanzó fuertes declaraciones contra Vega-Biestro.

La conductora aseguró después que recibió asesoría ante la posibilidad de emprender acciones legales, luego de que Gala Montes también mencionara a su hija menor de edad.