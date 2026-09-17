Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 17 de septiembre. (Cuartoscuro)

Luego del grito de independencia y el desfile militar, la presidenta Claudia Sheinbaum retoma sus actividades este jueves 17 de septiembre con la mañanera desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa podría brindar un posicionamiento ante la declaración de Donald Trump respecto a la lucha contra los grupos delictivos.

A la par se prevé que comente sobre las múltiples manifestaciones en Morelos tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, joven española que llegó a la UAEM por un intercambio estudiantil.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 14 de septiembre?

En la mañanera anterior, asistió Octavio Romero, director del Infonavit, quien declaró cómo adquirió sus bienes, que superan los millones de pesos.

El funcionario se excusó al señalar que “lanzaron una campaña en mi contra”. Aseguró que muchas de sus propiedades fueron adquiridas hace 42 años, cuando él no se encontraba en el servicio público.

Alegó que al momento de adquirir un predio rústico, un rancho en Tabasco y otros terrenos, trabajaba en el sector privado. Afirmó que tenía cómo comprobar la compra de sus propiedades; sin embargo, no mostró prueba de ninguna de ellas al momento.