¿Quiénes son los conductores que llevaron la ceremonia del Grito de Independencia?

Durante la ceremonia del Grito de Independencia, también se le dio voz a los migrantes mexicanos.

La ceremonia del Grito de Independencia fue conducida, por primera vez, por representantes de pueblos originarios y afromexicanos; entre ellos estaban Yocely Morales y Bulmaro Juárez.

El objetivo es que “desde su cosmovisión resignifican la singularidad y la trascendencia de la gesta independentista”, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de México.

Previo a la ceremonia, se realizó un enlace a Los Ángeles, California, con Tsi-tsi-ki Félix, cuyo nombre significa “flor” en p’urhépecha, originaria de Zacapu, Michoacán, quien dio voz a migrantes de México.

¿Qué sabemos de los conductores de la ceremonia del Grito de Independencia?

Yocelyn Morales nació en la Ciudad de México y es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es coordinadora general en la Dirección de Canal Once y colaboradora de Afrodescendencias Mx, organización que tiene como objetivo visibilizar la presencia histórica y contemporánea de los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes en México.

Tsi-tsi-ki Félix es originaria de Zacapu, Michoacán, y a los 15 años emigró junto a su madre y hermanas a Estados Unidos. Es periodista con más de 20 años de trayectoria en medios de Estados Unidos como Telemundo y Univision. Es ganadora del premio Emmy y oradora de TEDx.

Mientras que Bulmaro Juárez es quien presenta todos los viernes la sección ‘Suave Patria’ en las conferencias ‘mañaneras’ de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nació en San Lucas Camotlán, en la región mixe de Oaxaca.

En 2011 ganó el Premio Estatal de la Juventud al Mérito Indígena en el Estado de México. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y se ha dedicado a trabajar por los derechos lingüísticos y la difusión de las lenguas originarias en Canal Once, Canal 22, La Hora Nacional y TV Mexiquense.

Actualmente, se desempeña como director de Comunicación Social del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Esto sabemos de la banda presidencial que usó Sheinbaum en la ceremonia del Grito

Uno de los elementos que más llama la atención durante la ceremonia del Grito de Independencia es la banda presidencial que usó Sheinbaum al encabezar el evento.

La mandataria portó una banda presidencial que fue confeccionada por la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Su proceso de elaboración constó de 15 días y fue 100 por ciento artesanal, llevado a cabo por mujeres militares especialistas en bordado a mano.

Esta prenda tiene un peso aproximado de 300 gramos; se elaboró en tela de raso americano de apariencia brillosa y composición 100 por ciento poliéster, en los tres colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo.

El escudo nacional se bordó a mano con hilo de canutillo en oro y plata, teniendo como base un alma de tela de paño de lana 100 por ciento, lo que le da mayor realce, presentación y definición en cada detalle.

Debido a la perfección y alta calidad que exige la pieza, en el primer día se tomaron medidas a la titular del Ejecutivo Federal, garantizando que el ancho y la longitud de la banda presidencial se adaptaran a su complexión.