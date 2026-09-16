Paulina Talamantes Geraldo toma fuerza rumbo al Sexto Distrito de La Paz

Paulina Talamantes estudió Administración y Derecho, además tiene estudios de posgrado en España y Francia. (Facebook de Paulina Talamantes).

Paulina Talamantes Geraldo se perfila como uno de los nombres que han cobrado fuerza rumbo al proceso de Morena para el Sexto Distrito de La Paz, Baja California Sur.

Su preparación profesional, cercanía con la gente y, particularmente, su trabajo de gestión en colonias y comunidades han contribuido a posicionar su nombre.

Su perfil combina experiencia, sensibilidad social y presencia territorial, cualidades que hoy adquieren relevancia en un distrito que demanda atención y gestión permanente. Publicaciones recientes ya ubican a Talamantes Geraldo entre los perfiles que buscan encabezar los trabajos de Morena en esta demarcación.