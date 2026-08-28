PERFIL: Ella es Paulina Talamantes, quien aspira a ser candidata de Morena por La Paz, BC

Paulina Talamantes se prepara para ser candidata de Morena para La Paz. (Fb: Tony Talamantes)

Paulina Talamantes Geraldo es aspirante a ser candidata de Morena para La Paz, Baja California, rumbo a las elecciones de 2027.

Talamantes estudió Administración y Derecho, además tiene estudios de posgrado en España y Francia.

Como parte de su preparación profesional, Paulina Talamantes tiene una trayectoria como empresaria y en cámaras empresariales.

Paulina Talamantes Geraldo tiene la intención de coordinar con Morena los trabajos del Sexto Distrito en La Paz, Baja California Sur.

¿Qué sabemos de las ‘corcholatas’ de Morena?

Durante esta semana, Morena ‘destapó a sus corcholatas’ en Querétaro y Sinaloa. Entre los perfiles que anunció está Santiago Nieto, quien será coordinador para los trabajos en Querétaro de cara a las elecciones 2027.

Santiago Nieto es extitular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es abogado especialista en Derecho Electoral, quien alcanzó notoriedad nacional cuando fue como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Imelda Castro fue designada coordinadora de Morena en Sinaloa y se perfila como la virtual candidata del partido para la gubernatura el próximo año.

Castro inició su trayectoria política en el movimiento de El Barzón y posteriormente participó como militante fundadora del PRD, partido en el que ocupó distintos cargos de dirección en Sinaloa.

Esto sabemos de las ‘corcholatas’ de Morena en Campeche, Aguascalientes y Colima

Morena también anunció al expanista Pablo Gutiérrez como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero y es visto como un político cercano a la gobernadora Layda Sansores.

El partido guinda también presentó a la senadora Nora Ruvalcaba como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes.

Además, Rosa María Bayardo Cabrera, es la candidata de Morena a la gubernatura de Colima. Fue impulsada por la gobernadora Indira Vizcaíno y la presidenta Claudia Sheinbaum.