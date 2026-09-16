Pescadores hallan un misil flotando en mar de Ensenada: ‘Imagínate que explote’

Pescadores que se buscaban marlín en el mar de Ensenada fueron sorprendidos luego de encontrar flotando lo que aparenta ser un misil táctico utilizado por ejércitos.

Ante los posibles riesgos para otros pescadores, lanchas, embarcaciones y navíos, los hombres realizaron un llamado a la Secretaría de Marina (Semar), siendo una patrulla acuática tipo “Defender”, matrícula BR-04, la que atendió el llamado para posteriormente asegurar el artefacto bélico, esto durante la tarde del martes.

Tras el arribo de los elementos se constató que se trata de un torpedo que pudo pertenecer a un submarino, mismo que no tiene explosivos y el cual se presume pudo ser utilizado como parte de maniobras de prueba o práctica de alguna tropa militar.

En ese sentido, la Semar no ha dado más detalles del objeto, no obstante, aparentemente se trata de un torpedo modelo MK 46, del Ejército de Estados Unidos de América, pero que también es utilizado por distintos países pertenecientes a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

A su vez, no se descarta la posibilidad de que el dispositivo pudo ser utilizado con fines de contrabando de estupefacientes, al ser una de las múltiples técnicas que utilizan los cárteles del narcotráfico, sin que se haya corroborado hasta el momento esa opción.

Fueron alrededor de cinco pescadores los que hicieron el hallazgo, los cuales forman parte de un grupo dedicado a la pesca deportiva en la zona, una actividad muy común en el municipio.

“Iren carnalitos lo que nos encontramos, acá andamos sobre los marlín y vean un misil, es un misil, es un misil como de submarino... hasta miedo da, imagínate que explote”, narró en un video uno de los hombres que se encontró con el torpedo.

Ensenada es el destino de cruceros más importantes del Pacífico Mexicano, registrando de enero a julio de este año más de 230 arribos; durante el año pasado Ensenada contabilizó la visita de más de un millón de turistas.

Por ello, el puerto cuenta con una amplia vigilancia marítima, teniendo como sede las instalaciones de la Secretaría de Marina - Armada de México, en la Segunda Zona Naval de Semar, espacio donde también se forma a los futuros marinos de la nación.