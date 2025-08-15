Submarino militar de Chile en México: ¿Qué hace la embarcación en costas de Jalisco?

El submarino zarpó el lunes 21 de julio desde su puerto base en la Base Naval Talcahuano rumbo a Estados Unidos. (Foto: Armada de Chile)

El submarino SS-20, denominado ‘Thomson’, de la Armada de Chile, fue avistado a su paso por Bahía de Banderas, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde causó expectativa de turistas, y residentes del municipio

La Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que refiere que la nave se encuentra a 1.39 kilómetros de la playa, al suroeste de la playa, frente al complejo Bay View Grand Condos.

Instó a embarcaciones recreativas y operadores de deportes acuáticos a no acercarse al submarino militar, y evitar abordarlo, por cuestiones de seguridad.

¿Qué hace un submarino militar en costas de México?

Versiones de testigos señalaron en redes sociales que la embarcación estuvo visible frente a la playa de Garza Blanca, y luego se desplazó hacia el norte, pasó por aguas de Nayarit, frente a Nuevo Vallarta, hasta que llegó la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta.

Información de la Capitanía de Puerto Regional refiere que el submarino chileno permanecerá fondeado hasta el 18 de agosto en el punto en que se encuentra en México por motivos exclusivamente logísticos.

La embarcación se encuentra en trayecto a su país luego de participar en el ejercicio militar Diesel Electric Submarine Initiative (DESI) junto a la Marina de Estados Unidos, enfocado en cooperación naval y entrenamiento en tácticas antisubmarinas.

¿Qué se sabe del submarino que fue visto en Puerto Vallarta?

El submarino zarpó el lunes 21 de julio desde su puerto base en la Base Naval Talcahuano rumbo a Estados Unidos con una tripulación integrada por 45 servidores, al mando del Capitán de Fragata Gonzalo Álvarez.

El ejercicio DESI forma parte de un programa bilateral entre Chile y Estados Unidos, orientado a incrementar la interoperabilidad entre ambas Marinas a través del entrenamiento conjunto en escenarios complejos de guerra antisubmarina, operaciones combinadas y control del mar.

El ejercicio DESI forma parte de un programa bilateral entre Chile y Estados Unidos.

La participación de Chile en el ejercicio DESI ha sido constante desde 2006, y se informa que cumple un rol activo mediante el despliegue de sus unidades, y fomenta la confianza y cooperación mutua entre ambas Armadas, que comparten intereses estratégicos y desafíos comunes en la cuenca del océano Pacífico.

El ‘Thomson SS-20’ es un submarino oceánico clase 209 del tipo 1400-L construido para la Armada de Chile en los astilleros de Kiel, Alemania, cuenta con la capacidad de lanzar los torpedos pesados Blackshark 3, y debe su nombre al héroe de la armada el Capitán de Fragata Manuel Thomson Porto Mariño, quien murió siendo comandante del monitor Huáscar, durante el bloqueo de Arica en la Guerra del Pacífico.

Al emerger y navegar en superficie por el litoral mexicano provocó que embarcaciones turísticas interrumpieran sus recorridos para captar imágenes del submarino.