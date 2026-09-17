Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026: ¿Dónde y cuándo será el evento gastronómico?

El festival gastronómico en Iztapalapa será una oportunidad para probar diferentes tipos de enchiladas en un mismo lugar [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGTP]

Pásele, joven, a probar unas enchiladas verdes, rojas, de mole o potosinas o acompañadas de su cremita y su quesito. Los eventos gastronómicos para celebrar la comida mexicana no paran en la CDMX. Ahora, la alcaldía Iztapalapa será sede del Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026.

El festival busca celebrar la riqueza gastronómica de Iztapalapa y resaltar los diferentes platillos que se pueden preparar con el maíz, con antojitos como tlacoyos, quesadillas, sopes, gorditas, tacos y, por supuesto, enchiladas.

Así que ve preparando el estómago, porque te contaremos todos los detalles de la oferta gastronómica que estará disponible durante los ocho días que durará el evento.

¿Cuándo y dónde será el Festival del Maíz y la Enchilada 2026?

El Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026 se realizará del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2026, en la alcaldía Iztapalapa.

Las actividades estarán disponibles de 10:00 a 20:00 horas en la explanada del Jardín Cuitláhuac, ubicada en Porfirio Díaz esquina con Victoria, Barrio San Lucas.

Las fechas del festival no son casualidad, pues la celebración coincidirá con el Día Nacional del Maíz, que se conmemora el 29 de septiembre. Este alimento será uno de los protagonistas de la edición 2026, con diferentes platillos y antojitos que mostrarán su importancia dentro de la gastronomía mexicana.

¿Qué habrá en el Festival del Maíz y la Enchilada?

El festival será una oportunidad para probar diferentes tipos de enchiladas en un mismo lugar, desde las tradicionales bañadas en salsa verde, roja o de mole hasta preparaciones representativas de distintas regiones del país, como las suizas, potosinas y mineras, además de propuestas con rellenos como la cochinita pibil.

En ediciones anteriores, el encuentro reunió propuestas clásicas y combinaciones poco convencionales que mostraron la variedad que puede alcanzar este platillo mexicano.

Además de las enchiladas, los visitantes también podrán disfrutar de otras preparaciones típicas de la comida mexicana elaboradas con maíz, como quesadillas, tlacoyos, gorditas, tamales, elotes y esquites.

Sin duda, el festival será el escaparate perfecto para degustar más de 200 platillos mexicanos, especialmente para quienes no pudieron asistir a eventos como el Festival Cultural Ax-Elote o la Feria del Elote en Milpa Alta.

¿Por qué las enchiladas son importantes en la gastronomía mexicana?

Una tortilla de maíz bañada en salsa de chile y acompañada de diferentes rellenos puede dar origen a decenas de combinaciones. Las enchiladas reúnen dos ingredientes esenciales de la gastronomía mexicana: el maíz y el chile, pero cada región les imprime su propio sabor con distintos ingredientes y formas de preparación.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que este alimento tiene antecedentes en las civilizaciones precolombinas. El Códice Florentino menciona el término náhuatl chillapitzalli, relacionado con una preparación de tortilla y chile. Sin embargo, la palabra “enchilada” apareció en 1831, en el libro El Cocinero Mexicano.

Se estima que existen alrededor de 100 tipos de enchiladas en el país. Entre ellas se encuentran las verdes, rojas, suizas, mineras, potosinas, norteñas, placeras, michoacanas y de nata, cuyos ingredientes y técnicas de preparación varían según la región.

El encuentro gastronómico tiene como antecedente directo al Festival de la Enchilada, que en 2025 llegó a su edición número 19. En aquella ocasión participaron 24 restaurantes procedentes de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.

En 2010, el festival consiguió un Récord Guinness con una enchilada de 70 metros de longitud y de más de una tonelada de peso, marca que se convirtió en uno de los antecedentes más llamativos del encuentro gastronómico de Iztapalapa.

Para 2026, las enchiladas compartirán protagonismo con el ingrediente que sirve de base para su elaboración y para numerosos antojitos mexicanos. Durante ocho días, el maíz será el hilo conductor de una celebración que busca mostrar las distintas formas en las que este alimento llega a las mesas de las familias mexicanas.