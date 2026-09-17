Encuentran a Karla Margarita, estudiante de Medicina; investigan su muerte en Zapopan

La búsqueda de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Irapuato, Guanajuato, terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en un sembradío de Zapopan, Jalisco. La joven había sido reportada como desaparecida desde el 14 de septiembre.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo localizado durante las labores de búsqueda corresponde a Karla Margarita, quien cursaba el sexto semestre de Medicina y realizaba su internado. La información fue difundida por la vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

La estudiante fue vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan. De acuerdo con los reportes publicados, posteriormente abordó un servicio de transporte mediante una plataforma y se perdió contacto con ella. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer qué ocurrió durante sus últimos movimientos.

El hallazgo ocurrió el miércoles 16 de septiembre, durante un operativo de búsqueda desplegado por autoridades de Zapopan. En el sitio también fue localizada una motocicleta que presentaba indicios de haber sido incendiada.

¿Dónde encontraron a Karla Margarita?

El cuerpo fue localizado en un sembradío ubicado en las inmediaciones de Camino a Nextipac y avenida CUCBA, en la zona de Las Agujas, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan.

Según medios locales, elementos del Grupo de Búsqueda de Personas de la Comisaría de Seguridad de Zapopan acudieron al sitio después de que el Ministerio Público de Personas Desaparecidas solicitara apoyo para continuar con la búsqueda.

La información disponible señala que la víctima presentaba aparentes huellas de violencia. El caso fue turnado al Ministerio Público del área de Feminicidios, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Karla Margarita?

La Fiscalía de Jalisco investiga las circunstancias de la muerte y los últimos movimientos de la estudiante. De acuerdo con El Informador, la vicefiscal Blanca Trujillo señaló que las autoridades analizan distintos elementos del caso, incluido el teléfono celular de Karla Margarita, para establecer qué ocurrió y quiénes pudieron estar involucrados.

La motocicleta localizada cerca del cuerpo también forma parte de las indagatorias. Hasta el momento no hay datos confirmados públicamente que permitan establecer quién conducía el vehículo, si está relacionado directamente con la muerte o quién sería el responsable.

Familia confirma muerte de la estudiante de Medicina

Carlos Pérez, hermano de Karla Margarita, confirmó su fallecimiento mediante un mensaje difundido en redes sociales. En la publicación agradeció a las personas que participaron en la búsqueda y acompañaron a la familia durante los días en que se desconocía su paradero.

La joven era originaria de Irapuato y se trasladó a Jalisco para continuar sus estudios de Medicina. Su desaparición provocó llamados de familiares y personas cercanas para ayudar a localizarla.

La investigación continúa bajo responsabilidad de las autoridades ministeriales de Jalisco, que deberán esclarecer las circunstancias de la muerte de Karla Margarita, determinar cómo llegó hasta el lugar donde fue encontrada y establecer responsabilidades conforme avance la carpeta de investigación.