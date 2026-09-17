¿Ese Pérez, de ‘La Casa de los Famosos México’, robó un celular? ‘Puedo ser todo, menos ratero’

Ese Pérez mencionó el tema de acusaciones de robo en su contra a pesar de estar aislado en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: lacasadelosfamosos)

Ese Pérez fue acusado de robo por uno de sus excompañeros de la preparatoria, pero a pesar de estar aislado y no saber de los señalamientos, el habitante de La Casa de los Famosos México se defendió dentro del reality show.

De acuerdo con el supuesto excompañero del amigo de Eduin Caz, también era una “especie de bullyng” con el resto de los alumnos.

¿Qué dice la acusación de robo contra Ese Pérez?

En redes sociales empezó a circular un posteo donde señalan a Ese Pérez como el responsable de robar un teléfono celular en su preparatoria, motivo por el cual lo expulsaron de la escuela.

“En segundo semestre entró una chica nueva, un día le compraron un teléfono nuevo, muy bonito, que desapareció mágicamente, se hizo un relajo para buscarlo”, se lee en el post.

Según la publicación, el participante de La Casa de los Famosos México era uno de los primeros en solicitar la devolución del dispositivo electrónico, pero después supuestamente confirmaron que él se lo llevó, pues el celular fue rastreado.

“Al día siguiente nos enteramos que él y su amigo robaron el teléfono para venderlo, pero tenía ubicación compartida, lo terminaron corriendo y por eso no terminó la prepa”.

Ese Pérez es un polémico participante en 'La Casa de los Famosos México. (Foto: lacasadelosfamososmexico)

¿Qué dijo Ese Pérez sobre acusaciones de robo?

Ese Pérez mencionó el tema en una conversación con Brianda Deyanara y Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México primero empezó con una descripción de cómo era la escuela donde iba y los problemas que tenía en el inmueble ubicado en Coacalco, Estado de México.

“Yo iba en una escuela fresona en la prepa, ibas de corbata, saco, chalequito, pantalón de vestir y zapatos. los profesores decían que era un rebelde (...) tenía muchos reportes, me dijeron que ya estuvo bueno, hicieron ir a mi mamá a tomar clases conmigo, pero yo no quería hacer mi tarea ni mis trabajos”, declaró.

Ese Pérez explicó que el robo del celular de una de sus exnovias fue realizado por el entonces novio de la joven a quien lo encaró para que regresara el dispositivo, pero lo acusaron injustamente por lo problemático que era.

“A la morra la amenazó el tipo o el maestro y mintió (...) Me culparon, no sé cómo salió la prueba de que yo no fui, pero de todos modos me tenía que ir de la escuela”.

Su mamá lo cuestionó sobre dónde guardó el celular, pero Ese Pérez siempre negó llevárselo por lo que tomaron la decisión de que fuera expulsado, lo mandaron a una preparatoria donde todo era diferente, pues desde el primer día lo ofendieron por su aspecto, principalmente por usar su uniforme.

“Me hacían bullying, pero nunca me he dejado, me podrían decir ratero, puedo ser todo menos ratero, pero nunca he tenido esas necesidades. Siempre he tenido un peso en la bolsa, pero sí me fui muy triste de ese lugar”.

Después de un tiempo, según surgió el verdadero responsable por lo que le pidieron regresar a la preparatoria, pero la mamá de Ese Pérez ya no quiso porque tuvieron muchos problemas con maestros y la directiva.