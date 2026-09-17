Desaparece Jimena Juárez, de 17 años, en Veracruz; familia bloquea autopista y exige localizarla con vida

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, Alerta Ámber y Protocolo Alba emitió fichas para la localización de Jimena Juárez.

Familiares y amistades de Jimena Juárez Cruz, una joven de 17 años, denunciaron su desaparición y exigieron que sea localizada con vida.

Las personas realizaron un bloqueo en la autopista Orizaba- Puebla en el municipio de Nogales, al centro de Veracruz, para exigir que sean realizadas las diligencias necesarias para la localización de la joven.

Explicaron que se desconoce su paradero desde el miércoles 16 de septiembre, cuando salió para visitar un mercado local denominada El Encinar y desde entonces no han tenido noticias de ella.

Señalaron que vestía blusa negra y pantalón de mezclilla en ese momento, mientras que la ficha búsqueda detalla que mide 1.46 metros, con ojos cafés, piel morena clara y cabello lacio cobrizo.

Vecinos de la zona realizaron labores de búsqueda por cuenta propia en la región, recorriendo brechas y caminos en un intento por localizarla, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Familia de Jimena Juárez exige búsqueda oficial en Orizaba

Por su parte, la familia Jimena Juárez acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en la ciudad de Orizaba para solicitar que se hagan de manera oficial las búsquedas necesarias para encontrarla.

La manifestación se prolongó durante cerca de una hora. Durante ese tiempo, las personas bloquearon la vialidad para presionar a las autoridades. Al sitio acudió el presidente municipal, Libni Zuriel de la Cruz, quien se comprometió a coordinar las labores de búsqueda de la joven.

“Yo lo que quiero es verla, que llegue (…) ya hicimos el protocolo que ustedes nos dijeron y no tuvimos respuesta”, reclamó una de las manifestantes ante el alcalde.

Al momento, existen fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz, Alerta Ámber y el Protocolo Alba que depende de la Fiscalía General del Estado, como parte de las labores de difusión para intentar localizar a la joven desaparecida.