¿Qué sabemos del caso de Ben Saunders? Primer ganador de ‘La Voz’ es encontrado muerto: ‘Un día terrible’

Dean Saunders fue el primer ganador en la historia del formato conocido como 'La Voz'. (Foto: ChatGPT/Ig @deansaundersjr)

Ben Saunders, quien hizo historia al convertirse en el primer ganador del programa La Voz, fue encontrado muerto a los 43 años en un lago recreativo de Países Bajos, luego de que se reportara su desaparición.

El artista neerlandés alcanzó la fama en 2011 al ganar la primera temporada de The Voice of Holland, formato que posteriormente se adaptó en distintos países, incluido México.

La muerte del cantante fue confirmada por su hermano, Dean Saunders, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

“Mi querido hermano se nos fue hoy, nunca he experimentado un dolor como el que estoy sintiendo ahora, es un día terrible. Ahora tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto, Ben está en mi corazón y se quedara ahí para siempre”, comentó acerca de la muerte del cantante.

¿Qué se sabe de la muerte de Ben Saunders?

Ben Saunders fue reportado como desaparecido el martes 15 de septiembre de 2026. Ese mismo día, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores de Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos.

De acuerdo con lo publicado por El Mundo, el cuerpo fue encontrado sin vida en dicho lago. Las autoridades todavía no han informado oficialmente cuál fue la causa de muerte del cantante.

La policía de Países Bajos también descartó que hubiera participación de terceras personas en el fallecimiento, por lo que hasta el momento el caso no es investigado como un crimen. Sin embargo, por el momento no está establecido lo que realmente ocurrió con Saunders y se está a la espera de los resultados preliminares de la investigación para determinar la causa del deceso.

El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las 13:20 horas, tiempo local, según reportes de medios que dieron seguimiento al operativo de búsqueda.

La noticia fue confirmada públicamente por Dean Saunders, hermano de Ben, quien le dedicó un mensaje en redes sociales tras conocerse su muerte.

¿Quién fue Ben Saunders, primer ganador de ‘The Voice’?

Ben Saunders nació en Londres y creció en Países Bajos. Antes de alcanzar la fama internacional, tuvo algunos acercamientos con la televisión y la música. En 2000 participó en el programa de talentos ‘Alles voor de band: Follow that dream’ y posteriormente formó parte del grupo Follow That Dream, el cuál se separó en 2001.

Su gran oportunidad llegó con The Voice of Holland’, la versión original del formato. Saunders participó en la primera temporada del programa y consiguió convertirse en su ganador en 2011.

Durante las audiciones a ciegas interpretó ‘Use Somebody’, canción de Kings of Leon, con la que llamó la atención de los coaches. Su triunfo lo convirtió en el primer ganador de la historia de ‘The Voice’, antes de que el programa llegara a otros mercados alrededor del mundo.

Después de su victoria, Saunders continuó con su carrera musical y lanzó los álbumes ‘You Thought You Knew Me By Now’, en 2011, y ‘Heart & Soul’, en 2012. También continuó ligado a la televisión y en 2023 participó en el programa neerlandés ‘Avastars’.

Con el paso de los años, el cantante también se dedicó al tatuaje y trabajó en un estudio ubicado en Arnhem.