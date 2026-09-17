Llamada entre Sheinbaum y Trump: ¿De qué hablaron antes de la cuarta ronda de negociaciones del T-MEC?

Claudia Sheinbaum y Donald Trump habrían hablado por teléfono antes del arranque de la cuarta ronda de negociaciones del T-MEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, habrían sostenido una llamada telefónica este miércoles, en momentos en que ambos países avanzan en las negociaciones del T-MEC para resolver sus diferencias comerciales y acercarse a un posible acuerdo.

Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios ha confirmado públicamente la llamada. Sheinbaum, al salir de Palacio Nacional esta tarde, fue cuestionada por medios de comunicación sobre el supuesto contacto con Trump, pero no quiso confirmar ni dar detalles sobre la conversación con su homólogo de Estados Unidos.

De acuerdo con una persona familiarizada con la conversación y un funcionario estadounidense citados por Politico, los mandatarios hablaron mientras sus respectivos equipos negocian el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La persona que tuvo conocimiento de la llamada, quien pidió mantener el anonimato, describió la conversación como “regular” y señaló que “generó algo de confusión” debido a la incorporación de “nuevos temas” a la discusión entre los líderes. No quedó claro cuáles fueron esos asuntos ni qué gobierno los puso sobre la mesa.

El funcionario calificó como “constructivo” el intercambio entre Sheinbaum y Trump y aseguró que las negociaciones comerciales “siguen avanzando en una dirección positiva”. “Cualquier idea de que la llamada no salió bien es errónea”, sostuvo en entrevista con el medio estadounidense.

México y EU aplazan la cuarta ronda de negociaciones del T-MEC

La conversación se produjo mientras funcionarios mexicanos consideraban que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo para atender las diferencias relacionadas con el T-MEC, según detalló la fuente familiarizada con la llamada.

Las negociaciones entre Washington y México se han intensificado en las últimas semanas. Ambos gobiernos buscan avanzar en los temas pendientes antes de la siguiente ronda formal de conversaciones, que estaba prevista para iniciar el 21 de septiembre, pero fue aplazada una semana.

La cuarta ronda de negociaciones finalmente quedó programada para los días 28 y 29 de septiembre en Washington, según reportó The Wall Street Journal.

¿Qué temas se han discutido en las negociaciones del T-MEC?

Durante la tercera ronda de conversaciones, realizada en julio, México y Estados Unidos reportaron avances en distintos sectores, entre ellos automóviles, acero y aluminio, agricultura, trabajo y seguridad económica.

En días recientes, México y Estados Unidos han acelerado las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral. Fuentes citadas por Reuters señalaron que ambos gobiernos buscan concretar un entendimiento antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el pasado 9 de septiembre que México busca obtener mejores condiciones comerciales en las negociaciones con Estados Unidos y que no firmará ningún acuerdo que afecte la soberanía o la economía del país. Sobre los 54 temas planteados por Washington, explicó que la mayoría ya estaba resuelta, aunque todavía quedaban algunos asuntos pendientes.