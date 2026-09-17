Elda Aurora ‘N’, excontralora de Cabeza de Vaca, es declarada culpable por uso ilícito de atribuciones

Elda Aurora ‘N’, excontralora gubernamental de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca , fue declarada culpable de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y despeño de funciones judiciales o administrativas.

El fallo condenatorio fue emitido el pasado 15 de septiembre por un tribunal de enjuiciamiento unitario, durante una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Victoria.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la exfuncionaria autorizó pagos por 60 mil pesos a Alejandra ‘N’, quien se desempeñaba como directora administrativa de la Contraloría y, al mismo tiempo, prestaba servicios como proveedora de la dependencia.

Durante el juicio se expuso que, como contralora, Elda Aurora ‘N’ tenía entre sus responsabilidades la vigilancia y control de los recursos estatales, pese a lo cual autorizó pagos en favor de una persona que ocupaba un cargo directivo dentro de la propia dependencia y también fungía como proveedora.

Será el próximo 22 de septiembre cuando se realice la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la que el tribunal determinará la pena que deberá cumplir la exfuncionaria.

Hasta ahora, Elda Aurora ‘N’ ha enfrentado el proceso en libertad y acude mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares. Su situación podría modificarse una vez que se determine la sanción correspondiente.

Investigan a exdirectora administrativa de Cabeza de Vaca

Por este mismo caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a la entonces directora administrativa de la Contraloría Gubernamental, Alejandra ‘N’, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, debido a que habría realizado cobros como proveedora mientras ocupaba el cargo público.

En una audiencia celebrada el 9 de junio de 2023, un juez de control inicialmente la vinculó a proceso por el delito de peculado, que no contempla prisión preventiva oficiosa.

Cinco días después, el 14 de junio, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Tamaulipas apeló la determinación del juez por la reclasificación del delito. El recurso fue turnado a la Sala Regional Victoria.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2023 se emitió la ejecutoria que actualizó la clasificación jurídica de los hechos al ejercicio abusivo de funciones, delito por el que suspendieron a Sandra Cuevas .

Excontralora de Cabeza de Vaca enfrenta otro proceso penal

Elda Aurora ‘V’, también enfrenta otro proceso penal, dentro de la carpeta 86/2024 junto al exsecretario de Administración de Francisco Cabeza de Vaca, que aspira a la Presidencia de México , Jesús Alberto ‘N’, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.

En este expediente, ambos fueron vinculados a proceso por la presunta adjudicación directa de 14 contratos a dos personas morales y una persona física, por un monto de 8 millones 233 mil 500 pesos.

Con el fallo contra Elda Aurora ‘N’, suman dos exfuncionarios de primer nivel de la administración estatal anterior que han sido declarados culpables por delitos relacionados con corrupción.

El primero fue el exsecretario de Educación Mario ‘N’, quien fue sentenciado por ejercicio ilícito de servicio público y peculado, dentro de la carpeta 14/2023.

De acuerdo con la acusación, el 15 de enero de 2018 el entonces funcionario celebró un convenio de colaboración para el pago, vía nómina, de primas de un seguro individual voluntario con MetLife México, S.A. de C.V., sin contar con facultades para ello.

Las retenciones realizadas a los trabajadores, equivalentes al uno por ciento de cada descuento quincenal, ascendieron a 8 millones 285 mil 878.87 pesos. Los recursos fueron depositados en una cuenta de la Secretaría de Educación y utilizados para cubrir diversos conceptos, pero parte del dinero también habría sido transferido a una cuenta bancaria relacionada con el entonces subsecretario de Educación.

El 9 de septiembre del año pasado, el exfuncionario recibió una sentencia de 19 años de prisión, además de una inhabilitación por cuatro años y seis meses para desempeñar un empleo, cargo o comisión pública.

También se le impuso el pago de 52 mil 921 pesos y 8 millones 285 mil 878.87 pesos por concepto de reparación del daño.

Sin embargo, esa sentencia aún no ha quedado firme, por lo que el exfuncionario de Cabeza de Vaca, considerado prófugo de la justicia, continúa en libertad.