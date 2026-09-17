¡Los elegidos por el ‘Káiser’! Rafa Márquez revela su primera convocatoria como DT de la Selección Mexicana

Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, luego de asumir el cargo con el objetivo de dar continuidad al proceso que inició Javier Aguirre y comenzar el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de 2030.

El estratega del Tricolor ya había adelantado algunos de los criterios que tomará en cuenta para elegir a sus futbolistas, entre ellos la disposición para representar a México, la competencia interna y el seguimiento a una nueva generación de jugadores.

¿Quiénes conforman la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de la Selección Mexicana?

A través de un video publicado en redes sociales, Rafael Márquez presentó su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana para disputar los partidos amistosos de la Fecha FIFA programados entre finales de septiembre e inicios de octubre.

La lista de 30 seleccionados la integran:

Porteros

Raúl Rangel — Guadalajara

Oscar García — León

Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv

Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey

Israel Reyes — América

Everardo López — Toluca

Jorge Sánchez — Atlas

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Diego Campillo — Chivas

Medios

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Jeremy Márquez — Cruz Azul

Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Alan Cervantes — América

Denzell García — FC Juárez

Gilberto Mora — Tijuana

Luis Romo — Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado — Guadalajara

Hirving Lozano — LA Galaxy

Santiago Giménez — Porto

Armando González — Olympiacos

Germán Berterame — Inter Miami

Hugo Camberos — Chivas

Santiago Sandoval — Chivas

Isaías Violante — América

¿Cuándo es la próxima Fecha FIFA y contra quién juega México?

La primera Fecha FIFA de la nueva etapa de Rafa Márquez y su cuerpo técnico tendrá cuatro partidos de preparación para la Selección Mexicana en Estados Unidos.

México enfrentará a Colombia el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium. Después, el Tricolor jugará contra Perú el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium.

Para octubre, México también tiene programados otros dos encuentros de preparación: ante Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium y frente a Chile el 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Así fue como Rafa Márquez preparó su primera convocatoria

Desde su presentación como nuevo entrenador de México, Márquez explicó que buscaría futbolistas comprometidos con la Selección y dispuestos a competir por un lugar.

“Buscaré jugadores con disposición, que sepan que deberán hacer su mejor esfuerzo”, señaló el estratega, quien destacó la importancia de generar competencia interna en el equipo nacional.

El técnico mexicano también aseguró que no parte desde cero, debido al conocimiento que adquirió durante el proceso anterior y al seguimiento que ya realiza junto con su cuerpo técnico.

“Sé que no voy a trabajar desde cero, sino que hay una continuidad, hay una base importante”, explicó.

Una de las primeras revelaciones de Márquez sobre su método de trabajo fue que el cuerpo técnico ya cuenta con un radar de 60 jugadores, al que dará seguimiento durante el nuevo proceso.

El entrenador explicó que este grupo no representa necesariamente una convocatoria, sino una base amplia para observar distintas opciones de cara a los compromisos de la Selección.

Márquez también señaló que su intención es mantener un seguimiento constante de los futbolistas y trabajar de manera coordinada con los clubes durante todo el año.

El nuevo entrenador del Tricolor también puso atención en las nuevas generaciones. “Hay una buena camada de jugadores jóvenes, que viene empujando fuerte”, afirmó.

El estratega explicó que el objetivo no será únicamente trabajar los aspectos futbolísticos, sino también acompañar a los jugadores en su desarrollo personal y en lo que hacen dentro y fuera de la cancha.

El cuerpo técnico de Márquez está integrado por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma, como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor, entrenador de porteros, y Pol Lorente, preparador físico.