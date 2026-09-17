Clara Brugada pide permiso al Congreso de la CDMX para salir de viaje: ¿A dónde va y para qué?

Clara Brugada saldrá de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno informó que solicitó permiso al Congreso capitalino para viajar fuera del país este fin de semana, pero ¿va de vacaciones o es un tema laboral?

En conferencia de prensa, este jueves 17 de septiembre, Brugada explicó que el motivo de su viaje es para atender la invitación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para acudir a las discusiones del G20.

Clara Brugada va a NY: ¿Qué días estará fuera y qué hará en las discusiones del G-20?

De acuerdo con sus declaraciones, la jefa de Gobierno Clara Brugada participará en el evento el domingo 20 de septiembre, y el lunes 21 volverá a la Ciudad de México.

En la reunión, Brugada abordará “los temas más importantes de la agenda de ciudades y metrópolis, los grandes retos globales a los que nos enfrentamos”.

Vivienda digna, acción frente al cambio climático, la protección de las comunidades migrantes y la crisis de los cuidados y las desigualdades en las ciudades serán algunos de los temas que discutirá la mandataria capitalina en el evento con Zohran Mamdani, admirador de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué sabemos del foro Urban 20 en el que participará Clara Brugada?

El foro Urban 20 nació en 2017 con el objetivo de colaborar y enriquecer la agenda del G20 con una perspectiva urbana.

En él, los alcaldes de países integrantes del grupo discuten los desafíos que enfrentan las ciudades, a fin de compartir experiencias, propuestas y problemas de los ciudadanos.

Para este año el evento será en Los Ángeles y Nueva York, con una serie de eventos virtuales y presenciales y finalmente una cumbre con los alcaldes.

Participan ciudades invitadas y organizaciones asociadas, a fin de identificar prioridades comunes, demandas políticas y áreas de oportunidad.

Esta ocasión, las tres prioridades clave son:

Vivienda asequible y personas sin hogar.

Acción climática , sostenibilidad y resiliencia.

, sostenibilidad y resiliencia. Protección de las comunidades migrantes y la movilidad humana.

Clara Brugada reiteró que acudirá a Estados Unidos para compartir el trabajo de su administración y también a aprender de las otras ciudades.