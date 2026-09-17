Se acabó todo, todillo: JPMorgan admite que fin de la guerra con Irán es ‘imposible de predecir’

Más de seis meses después del inicio de la guerra con Irán, los analistas petroleros de JPMorgan Chase afirman lo que muchos operadores llevan tiempo diciendo en privado: cada vez es más imposible predecir cómo terminará la guerra.

Varias líneas rojas económicas que el banco suponía que la administración estadounidense no estaría dispuesta a cruzar —entre ellas, que el petróleo superara los 100 dólares el barril, que los precios de la gasolina se acercaran a los 5 dólares el galón y que los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararan— ya se han materializado, lo que hace que la estrategia de salida sea menos clara, según indicaron analistas como Natasha Kaneva en una nota.

Los operadores y analistas petroleros están cada vez más inseguros sobre la duración de la guerra con Irán, mientras los precios de la energía se disparan y sus repercusiones amenazan con descarrilar el crecimiento económico mundial y avivar la inflación.

Ataques incrementan escasez de suministro

Infraestructuras energéticas críticas, incluido el vital oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, han sido atacadas recientemente, lo que alimenta la preocupación por una mayor escasez de suministro.

“En nuestra opinión, el mercado está en vilo”, señalaron los analistas en una nota, ampliamente citada por los participantes del mercado el jueves. El valor razonable del petróleo en septiembre se estima en alrededor de 90 dólares por barril, a pesar de que los precios rondan los 106 dólares, indicaron los analistas, añadiendo que esto implica que el mercado está descontando el riesgo de pérdidas adicionales de suministro de 4 millones de barriles diarios, que se suman a los 10 millones de barriles diarios ya afectados.

“Ante la ausencia de señales claras por parte de Estados Unidos o Irán de que estén dispuestos a reducir la tensión —y en ausencia de un avance diplomático el 24 de septiembre, cuando el presidente Trump y el presidente Xi tienen previsto reunirse en Washington D.C.—, resulta cada vez más difícil sostener la suposición de que la perturbación es temporal”, escribieron los analistas.

Según indicaron, las reservas mundiales de crudo se han reducido durante la guerra, pero por ahora todavía hay suficiente margen para evitar que los precios del petróleo sigan subiendo.

Sin embargo, si los flujos procedentes de Medio Oriente se mantienen en los niveles actuales, la firma estima que los precios del cuarto trimestre y de diciembre de 2026 podrían estar 7 y 8 dólares por encima de las previsiones actuales, que rondan los 80 y los 78 dólares por barril, respectivamente.