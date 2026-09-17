Histórico decomiso de huachicol en Guanajuato: Aseguran 59 millones de combustible ilegal

Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de huachicol en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, informó Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad del estado, este jueves 17 de septiembre.

El funcionario dijo que durante el cateo también se aseguraron 10 tanques de almacenamiento y tres unidades de carga.

¿Qué pasará con los 59 millones de litros de huachicol asegurados en Guanajuato?

“Por la magnitud del hallazgo, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto”, explicó en X (antes Twitter). La cantidad del huachicol asegurado en Guanajuato es cinco veces más que la decomisada en marzo de 2025 cuando se encontraron 10 millones de litros de diésel en un buque en Tamaulipas, un caso que dio origen a la investigación por huachicol fiscal. Para dimensionar el tamaño del ‘golpe’ contra el huachicoleo, los 59 millones de litros de combustible ilegal servirían para llenar 371 mil barriles de Pemex usados para exportar petróleo.