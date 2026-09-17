‘Que deje el Senado’: Lanzan petición para que Enrique Inzunza enfrente acusaciones sin fuero

‘Que deje el Senado’: ¿Qué dice la petición contra Enrique Inzunza por sus presuntos nexos con Los Chapitos? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Change.org)

¿Se escuchará la voluntad del pueblo? Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, lanzó una convocatoria para reunir firmas y pedir que Enrique Inzunza solicite licencia a su cargo como senador.

La petición busca que el senador morenista enfrente la acusación del gobierno estadounidense por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y atienda los requerimientos de las autoridades mexicanas sin fuero.

“Tengo la fortuna de poder crear esta petición a nombre de muchos ciudadanos; ya somos casi 14 mil. Lo que pedimos es que se separe del Senado, que se separe de su cargo, para que afronte las acusaciones sin fuero”, comentó Vania Pérez en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana.

Desde abril, Enrique Inzunza es señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de ‘El Chapo’.

Las autoridades de EU solicitaron la detención provisional con fines de extradición de nueve funcionarios sinaloenses, entre ellos Enrique Inzunza y Rubén Rocha Moya.

El gobierno mexicano rechazó la solicitud y pidió presentar las pruebas con las que acusan a los sinaloenses de presuntos vínculos con Los Chapitos. Este asunto se retrasó y, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no informó sobre avances.

A mediados de mayo, Enrique Inzunza acudió a declarar ante la investigación que realiza la FGR sobre los supuestos vínculos con Los Chapitos.

A diferencia de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, el senador Inzunza se niega a solicitar licencia a su cargo, bajo la justificación de que se trata de una persecución política, y defiende su inocencia.

¿Cuál fue la relación de Enrique Inzunza con Los Chapitos?

La acusación de Estados Unidos contra Enrique Inzunza señala que el senador morenista sostuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de ‘El Chapo’.

Supuestamente, cuando Inzunza era secretario de Gobierno de Rubén Rocha Moya, ayudó a “Los Chapitos a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas”.

En este sentido, se considera que el senador fue un enlace entre los líderes de la facción de Los Chapitos y Rocha Moya, desde la transmisión de comunicaciones hasta refrendar el apoyo de los supuestos criminales al gobernador a cambio de protección.

Una de las reuniones entre Enrique Inzunza y Los Chapitos ocurrió tras la elección en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya; sin embargo, el documento no precisa la fecha ni el lugar de la reunión.

Supuestamente, el lugar permaneció bajo resguardo de sicarios de Los Chapitos armados con cuernos de chivo y rifles de asalto. Ahí hablaron sobre el apoyo que brindaron para que ganara la elección y pidieron a cambio el control de la Policía Estatal de Sinaloa para asegurar el tráfico de drogas.