Disminuye 15.5% incidencia delictiva en EdoMéx y suma dos años consecutivos a la baja: INEGI

La ENVIPE 2026 también reportó una mejora en la percepción sobre la efectividad de las autoridades y servidores públicos evaluados.

La incidencia delictiva en el Estado de México disminuyó 15.5 por ciento durante 2025 respecto a 2024 y acumuló su segundo año consecutivo a la baja, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del INEGI, presentados durante la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En el #EdoMéx contamos con una disminución de 15.5 por. ciento en la incidencia delictiva en personas en 2025, en comparación a 2024; de igual manera, se tiene una mejora en la percepción de desempeño de todas las autoridades durante el mismo periodo. Día con día, trabajamos de manera coordinada por tu seguridad y la de tu familia”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

De acuerdo con los resultados presentados por Adrián Franco Barrios, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, la tasa de incidencia delictiva en la entidad pasó de 48 mil 426 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 40 mil 915 en 2025.

La ENVIPE 2026 también reportó una mejora en la percepción sobre la efectividad de las autoridades y servidores públicos evaluados.

La correspondiente a jueces pasó de 53.1 a 56.4 por ciento; la de la Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, de 47.8 a 52.6 por ciento; la de la Policía Preventiva Municipal, de 40 a 50.3 por ciento; y la de la Policía Estatal, de 44.4 a 49.9 por ciento.

La percepción de efectividad del Ministerio Público y las Fiscalías Estatales pasó de 43.8 a 46.1 por ciento, mientras que la correspondiente a la Policía de Tránsito aumentó de 32.2 a 42 por ciento.

La ENVIPE genera información con representatividad nacional y estatal. Para su edición 2026, los datos sobre victimización corresponden al periodo de enero a diciembre de 2025, mientras que los relacionados con percepción de seguridad pública y desempeño de las autoridades se levantaron entre febrero y abril de 2026.

En la Mesa de Paz número 178 participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; así como representantes de las secretarías de la Defensa y de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.