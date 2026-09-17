Detienen a Michelle Zepeda, conductora de televisión, tras atropellar a un motociclista: ¿Qué sabemos del caso?

Luego del accidente, Michelle Zepeda cerró sus perfiles de redes sociales, en donde solía compartir detalles de su trabajo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Michelle Zepeda, conductora de televisión en un noticiero matutino, fue detenida en la entidad, después de haber atropellado a un motociclista, quien falleció tras el accidente automovilístico.

La joven, de aproximadamente 24 años, trabaja en el canal de noticias local de N+ Guadalajara, en donde se encarga de dar el clima y el pronóstico del tiempo. La última ocasión en la que el programa informó la participación de Michelle fue el pasado 15 de septiembre.

Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos en el noticiero, participó en certámenes de belleza, como Mexicana Universal Jalisco.

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Michelle Zepeda?

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en contraesquina del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Al filo de las 5:00 de la mañana, el conductor de una motocicleta modelo Crossfox 220, en color negro y rojo, fue impactado por una camioneta de modelo reciente. Su cuerpo fue disparado de su vehículo, que quedó a unos metros.

Elementos policiales informaron que la mujer, conductora de la camioneta Kia de color gris, de modelo reciente, reportó del percance a su aseguradora y fue retirada del sitio a bordo de una ambulancia. Ella fue identificada como Michelle Zepeda.

Se le refiere en estado regular, con lesiones leves, en calidad de detenida a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la Cruz Roja. La joven, de aproximados 24 años, es presentadora de televisión en el noticiero local matutino.

El hombre fallecido tenía una edad aproximada a los 20 años, identificado extraoficialmente como Justin Santamaría, vestía pantalón de mezclilla, sudadera gris y calcetines oscuros. De acuerdo a los primeros peritajes, su deceso sobrevino al caer al piso.

El cuerpo del joven fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde sus familiares realizan los trámites de reconocimiento y reclamo de sus restos.

La joven es la encargada de dar el clima en un noticiero local. Tras los hechos, cerró sus cuentas de redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuáles fueron las causas del accidente? Esto se sabe al momento

Entre las versiones de los hechos, se señala que uno de los conductores de los vehículos habría ignorado la luz roja del semáforo y se dio el choque. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía de Jalisco.

Reportes de los paramédicos que atendieron el llamado de 911 refieren que el motociclista ya había fallecido a su llegada.

Para preservar los indicios, los policías de la Comisaría de Guadalajara acordonaron el cruce, uno de los más concurridos de la ciudad, por más de tres horas, hasta que fueron retirados los vehículos y remitidos a un corralón.

El percance se ha estado viralizando en redes sociales, y las opiniones de usuarios aluden a un presunto tráfico de influencias de la comunicadora, quien había sido muy activa a través de su cuenta oficial en Instagram @michzepedaa, donde solía compartir su trabajo diario en televisión y aspectos de su vida personal, pero ya ha quedado inactiva.

Ya se había presentado otro accidente en el mismo cruce

En el mismo cruce se registró un caso similar, donde extraoficialmente se dio el tráfico de influencias; ocurrió el 12 de noviembre de 2007, cuando se provocó la muerte del joven Néstor Alan Rodríguez Licea.

En su momento se registraron manifestaciones de protesta de sus familiares, por la exigencia de justicia ante las autoridades.

El accidente fue protagonizado por los conductores de una camioneta Dodge Ram de color negro y un vehículo Volkswagen Jetta de color gris, ambos de modelo reciente, quienes jugaban carreras a más de 100 kilómetros por hora.

En el cruce con Enrique Díaz de León, impactaron a un automóvil Volkswagen sedán de color blanco, cuyo conductor cruzaba la avenida con el semáforo en verde.

Los choferes involucrados fueron Christian Arias, hijo de un funcionario federal, en la dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, quien recién había dejado su cargo en el Gobierno del Estado de Jalisco, y Javier Álvarez del Castillo, miembro de la familia propietaria del periódico El Informador.

El caso causó indignación social por acusaciones de corrupción, ya que los jóvenes responsables no fueron encarcelados y se denunciaron irregularidades en los peritajes, como el retraso de las pruebas de alcoholemia, entre otras inconsistencias legales.