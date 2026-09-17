Lula aumenta 15% la principal ayuda social a pocos días de la elección por la presidencia de Brasil

Con la subida en el ‘Bolsa Familia’, Lula copia la estrategia de su predecesor Jair Bolsonaro. (Foto: EFE)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves un aumento del 15 por ciento en el monto de la principal ayuda social del Gobierno, a poco más de dos semanas de unos comicios en los que él aspira a la reelección.

El decreto firmado este 17 de septiembre en una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, prevé que el apoyo mínimo concedido por el programa conocido como ‘Bolsa Familia’ pase de 600 reales (unos 116 dólares o 100 euros) a 691 reales (unos 133 dólares) por mes.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, enmarcó la subida dentro de la estrategia del Gobierno de “cuidar” a las familias más pobres y “retomar” el poder de compra de las mismas.

Frente a la preocupación por la degradación de las cuentas públicas, Durigan aseguró que el reajuste de las ayudas sociales se hará de “forma responsable” y que la medida está ya incorporada en el presupuesto de este año.

¿Cuánto subió la ayuda social en Brasil?

El impacto fiscal será de 5 mil 800 millones de reales (unos mil 120 millones de dólares) para lo que queda de año y de alrededor de 22 mil millones de reales (unos 4 mil 260 millones de dólares) en 2027, según las estimaciones del Gobierno.

En las últimas semanas, ya en plena campaña electoral, Lula ha anunciado una batería de medidas, como créditos para taxistas y subsidios a los combustibles para suavizar los efectos de la inflación.

¿Cómo van las elecciones en Brasil?

Las encuestas muestran una carrera cada vez más ajustada entre el presidente progresista y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, de cara a la primera vuelta del 4 de octubre.

Con la subida en el ‘Bolsa Familia’, Lula copia la estrategia de su predecesor Jair Bolsonaro, quien fue muy criticado por también aumentar las ayudas sociales a pocas semanas de los comicios de 2022.

El exitoso programa, creado en 2003 durante el primer mandato presidencial de Lula, fue uno de los principales factores detrás de la reducción drástica en los niveles de pobreza en Brasil en la primera década del siglo XXI.

Alrededor de 49 millones de personas son beneficiadas por la ayuda en la actualidad, según datos del Gobierno.